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Депутаты вызывают в Раду глав МИДа и Генштаба

Комментариев: 3
От них хотят услышать разъяснения по актуальной ситуации на Донбассе в связи с последними событиями.
Председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин
Председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин
кадр из трансляции

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Народные депутаты на утреннем пленарном заседании Верховной Рады потребовали встречи с руководителем Министерства иностранных дел Вадимом Пристайко, а также с руководителем Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком. С соответствующим заявлением с парламентской трибуны выступил председатель фракции “Голос“ Сергей Рахманин.

От имени своей фракции, а также от фракции “Европейской солидарности“ депутат объявил просьбу пригласить министра иностранных дел Вадима Пристайко и главу Генштаба Руслана Хомчака прийти на вечернее заседание Рады в 16:00 для разъяснения ситуации по Донбассу.

Напомним, ранее для общения с депутатами Ирина Геращенко пригласила в Раду министра иностранных дел Пристайко и генпрокурора Рябошапку.

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Теги: Верховная Рада, Вадим Пристайко, Хомчак
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Комментариев (3)
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Хулиганка*    02.10.2019, 14:30
Оценка:  -1
Хулиганка*
А вот и "голос Америки" активизировался, надеюсь, теперь все увидят что вечно помятый, небритый и тупой бамжара вакарчук- это петя порошенко № 2.
WTF2_сосет_хyй    02.10.2019, 13:39
Оценка:  -5
WTF2_сосет_хyй
хyли там разъяснять? жoпа полная)))))
asfd0    02.10.2019, 13:29
Оценка:  -4
asfd0
Так и знал что 8-ми процентниками завоняло.
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