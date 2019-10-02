Депутаты вызывают в Раду глав МИДа и Генштаба

От них хотят услышать разъяснения по актуальной ситуации на Донбассе в связи с последними событиями.

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Народные депутаты на утреннем пленарном заседании Верховной Рады потребовали встречи с руководителем Министерства иностранных дел Вадимом Пристайко, а также с руководителем Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком. С соответствующим заявлением с парламентской трибуны выступил председатель фракции “Голос“ Сергей Рахманин.

От имени своей фракции, а также от фракции “Европейской солидарности“ депутат объявил просьбу пригласить министра иностранных дел Вадима Пристайко и главу Генштаба Руслана Хомчака прийти на вечернее заседание Рады в 16:00 для разъяснения ситуации по Донбассу.

Напомним, ранее для общения с депутатами Ирина Геращенко пригласила в Раду министра иностранных дел Пристайко и генпрокурора Рябошапку.

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