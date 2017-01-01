Порошенко заверил, что не обсуждал с Джулиани частные компании

Бывший президент также подчеркнул, что Украине определенно не нужно участвовать в политике США.

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Пятый президент Петр Порошенко заявил, что обсуждал с личным адвокатом президента Трампа Руди Джулиани инвестиции в 2017 году, но никогда не обсуждал украинские компании ни с одним официальным лицом США, передает УНН со ссылкой на AP.

“Мы определенно не хотим участвовать в политическом процессе в Соединенных Штатах”, — заявил в среду журналистам Порошенко. Он заявил, что встретился с Джулиани в 2017 году как с “другом Украины”, и они обсуждали “политическую поддержку и инвестиции”, не более.

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“Мы никогда не говорили о коммерческих компаниях с Трампом, бывшим президентом Бараком Обамой, нынешним кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом или любыми официальными лицами США”, — сказал Порошенко.

Напомним, ранее в ГПУ не смогли подтвердить информацию о том, что готовят подозрение в отношении Порошенко.

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