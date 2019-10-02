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Полиция показала видео спецоперации под Киевом

Комментариев: 2
На видео видно, как злоумышленник выбегает из контейнера и стреляет из двух пистолетов в сторону правоохранителей.

Национальная полиция обнародовала видео спецоперации в селе Хотяновка Киевской области, во время которой был застрелен гражданин Грузии, а два спецназовца получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции

На видео видно, как злоумышленник выбегает из контейнера и стреляет из двух пистолетов в сторону правоохранителей. Пробежав несколько метров он падает, осуществляя выстрелы. Продолжается перестрелка, во время которой злоумышленник был убит.

Ранее полиция сообщала, что один милиционер получил ранения плеча и сквозное ранение предплечья, другой - слепое ранение груди (пуля застряла в последнем слое бронежилета) и ранения кисти.

Напомним, что сегодня полиция ликвидировала иностранца, стрелявшего в спецназовцев. Злоумышленником оказался гражданин Грузии, которого в другой стране приговорили к 22 годам лишения свободы за похищения людей и создание банды. Прежде чем его обезвредили, он ранил двух правоохранителей.

Позже стало известно, что действия полицейских проверит ГБР.

Спецоперация под Киевом: в полиции рассказали подробности

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Теги: стрельба, полиция, Силы спецопераций, КОРД
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos+    02.10.2019, 22:04
Оценка:  0
Boxerogos+
Грызунов на родину!
tulchanin    02.10.2019, 22:03
Оценка:  0
tulchanin
Мдя, "лопухнулся" спецназ, ну хоть все живы.
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