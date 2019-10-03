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Рада приняла за основу закон о столице авторства Ткаченко

Комментариев: 2
Новая версия закона имеет целью возобновить самоуправление в Киеве.
Закон Ткаченко о столице приняли в первом чтении
Закон Ткаченко о столице приняли в первом чтении
УНИАН

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о столице."За" проголосовали 244 депутата.

Проект №2143-3 авторства Александра Ткаченко ранее поддержал профильный комитет. Авторы считают, что закон обеспечит надлежащее функционирование органов местного самоуправления и органов исполнительной власти в Киеве.

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Он также призван создать эффективный баланс полномочий между представительными и исполнительными органами власти в столице Украины.

Авторы считают, что закон также упростит согласование государственных и местных интересов и гарантирует права жителей города на самоуправление. 

Противники законопроекта опасаются, что он полностью подчинит власть в Киеве президентской вертикали.

Ранее Виталий Кличко заявил, что правительственная проверка идет в каждом подразделении КГГА.

 

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Теги: закон, Ткаченко, Киев, столина, самоуправление, Рада
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Комментариев (2)
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ПродувКротов    03.10.2019, 13:03
Оценка:  0
ПродувКротов
Телеклоун и гуано+гуано аффигенный спец по столицам ?
Хулиганка*    03.10.2019, 12:44
Оценка:  0
Хулиганка*
кличко на мыло!!!!
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