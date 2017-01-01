Евросолидарность и "Голос" создают ВСК по "формуле Штайнмайера"
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В Верховной Раде собрали подписи для создания временной следственной комиссии, которая займется анализом "формулы Штайнмайера". Об этом в видеообращении заявила нардеп от "Голоса" Наталья Пипа.
По ее словам, подписи поставили представители "Евросолидарности" и "Голоса", они и стали инициаторами создания комиссии.
"Сегодня в Раде "формулу Штайнмайера сегодня упоминали только "Голос" и "Европейская солидарность". Мы эту тему считаем очень острой. Сегодня уже собрали подписи для создания временной следственной комиссии, которая будет вникать в эту тему", - рассказала она.
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Комиссия, по ее словам, будет иметь больше полномочий, чтобы понять, что происходит в процессе согласования формулы, и обратить на это внимание властей, отметила нардеп.
Напомним, ранее во фракции Евросолидарности потребовали от Зеленского созвать СНБО, чтобы услышать мнение профессионалов о "формуле Штайнмайера".
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