Евросолидарность и "Голос" создают ВСК по "формуле Штайнмайера"

Только эти фракции сегодня в Раде вообще упоминали о ее существовании.

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В Верховной Раде собрали подписи для создания временной следственной комиссии, которая займется анализом "формулы Штайнмайера". Об этом в видеообращении заявила нардеп от "Голоса" Наталья Пипа.

По ее словам, подписи поставили представители "Евросолидарности" и "Голоса", они и стали инициаторами создания комиссии.

"Сегодня в Раде "формулу Штайнмайера сегодня упоминали только "Голос" и "Европейская солидарность". Мы эту тему считаем очень острой. Сегодня уже собрали подписи для создания временной следственной комиссии, которая будет вникать в эту тему", - рассказала она.

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Комиссия, по ее словам, будет иметь больше полномочий, чтобы понять, что происходит в процессе согласования формулы, и обратить на это внимание властей, отметила нардеп.

Напомним, ранее во фракции Евросолидарности потребовали от Зеленского созвать СНБО, чтобы услышать мнение профессионалов о "формуле Штайнмайера".

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