Грозы и солнце: синоптики рассказали, чего ждать от погоды 4 октября
В Украине сегодня будет довольно влажная погода. Большинству областей страны сегодня настигнут осенние грозы и ливни. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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На западе Украины сегодня переменчивая облачность, между тем солнца на протяжении дня будет достаточно. Воздух прогреется от +10 до +15 градусов.
На востоке страны сегодня ливни и грозы. На термометре +14…+25 градусов по Цельсию.
Южным регионам также обещают осадки в виде дождя на протяжении всего дня, а также грозы и шквалы. На улице +15…+24 градуса по Цельсию.
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В северной части страны также грозы и шквальный ветер. Синоптики обещают +12…+14 градусов по Цельсию.
В Центральной Украине также вероятны осадки в виде дождя. Ожидаются грозы и шквалы. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +21 градус по Цельсию.
В столице 4 октября также ожидаются дожди. Воздух прогреется в пределах +11…+13 градусов по Цельсию.
Напомним, в Украине обесточены более ста населенных пунктов. Без электричества остались 102 населенных пункта в пяти областях. ГСЧС также объявила штормовое предупреждение.
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