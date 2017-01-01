Грозы и солнце: синоптики рассказали, чего ждать от погоды 4 октября

Большинству областей сегодня стоит ждать осенних ливней с грозами.

В Украине сегодня будет довольно влажная погода. Большинству областей страны сегодня настигнут осенние грозы и ливни. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня переменчивая облачность, между тем солнца на протяжении дня будет достаточно. Воздух прогреется от +10 до +15 градусов.

На востоке страны сегодня ливни и грозы. На термометре +14…+25 градусов по Цельсию.

Южным регионам также обещают осадки в виде дождя на протяжении всего дня, а также грозы и шквалы. На улице +15…+24 градуса по Цельсию.

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В северной части страны также грозы и шквальный ветер. Синоптики обещают +12…+14 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине также вероятны осадки в виде дождя. Ожидаются грозы и шквалы. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +21 градус по Цельсию.

В столице 4 октября также ожидаются дожди. Воздух прогреется в пределах +11…+13 градусов по Цельсию.

Напомним, в Украине обесточены более ста населенных пунктов. Без электричества остались 102 населенных пункта в пяти областях. ГСЧС также объявила штормовое предупреждение.

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