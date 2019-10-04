Украина и Беларусь восстановят судоходство по Днепру

Выгоду от международного речного маршрута получат транспортные системы обеих стран.

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Вопрос о восстановлении международного судоходства по Днепру будет решен в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Игорь Ляшенко по итогам встречи президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского, пишет БЕЛТА.

Сообщается, что данная тема обсуждалась непосредственно на встрече двух президентов, в ходе которой Лукашенко указал на обоюдную выгоду международного судоходство по Днепру.

Не в полной мере используются наши возможности в транспортно-логистической сфере. Хочу выразить признательность по сегодняшнему решению Владимира Зеленского о том, что в самое ближайшее время вопрос по речному судоходству по Днепру будет решен, - сказал Ляшенко.

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По словам белорусского премьера, у Беларуси есть также перспективы сотрудничества в области модернизации украинской инфраструктуры, включая дорожное строительство, благоустройство территорий, обновление парка пассажирской, коммунальной, дорожно-строительной техники. Кроме того, страны готовы развивать взаимодействие в нефтехимической и энергетической сферах.

Напомним, Лукашенко пообещал не создавать проблем Украине.

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