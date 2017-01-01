Украина и ЕС призвали Россию вернуть захваченные корабли

Именно это требование выдвинул Международный трибунал по морскому праву.

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Делегации Украины и Евросоюза в ОБСЕ призвали Россию вернуть украинские корабли “Никополь“, “Бердянск“ и “Яны Капу“, незаконно захваченные в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщает “Укринформ“.

Дипломаты отметили, что возвращение Украине захваченных россиянами кораблей является требованием Международного трибунала по морскому праву.

Мы призываем Российскую Федерацию выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и немедленно освободить украинские военные корабли “Бердянск“, “Никополь“ и “Яны Капу“, вернув их в распоряжение Украины. Уважение международного права и принципов ОБСЕ остается основой для урегулирования конфликта, инициированного и поддерживаемого Россией, - говорится в заявлении украинской делегации.

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Украинскую делегацию поддержала официальная делегация Европейского союза:

Мы призываем Россию вернуть в распоряжение Украины три корабля, захваченные в Черном море 25 ноября прошлого года, в соответствии с приказом Международного трибунала по морскому праву. Мы также призываем Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход к Азовскому морю согласно международному праву, - говорится в заявлении Европейского союза.

Напомним, в Кремле заявили, что хотят произвести обмен пленными с Украиной в формате “всех на всех“.

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