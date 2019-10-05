Деоккупациия Донбасса: Полиция разрабатывает план работы на освобождаемых территориях
Полиция Донецкой области разрабатывает план возобновления работы на деокупованих территориях, для такой работы уже подготовлено около 800 полицейских.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.
Читай также: Готовится деоккупация "ЛДНР": МВД подготовило 800 полицейских
"Правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины и реинтеграции оккупированных районов обсудили участники Всеукраинского научно-практического круглого стола", - указали в полиции.
Участие в обсуждении приняли представители полиции Донецкой области, ВСУ, СБУ, прокуратуры, пограничной и спасательной служб, ученые и общественные организации.
Участники представили свои наработки по направлениям:
- формирование правового поля для восстановления территориальной целостности Украины;
- подготовка к избирательному процессу и дальнейшему проведению местных выборов в соответствии с украинским законодательством;
- восстановление работы всех государственных институтов и правоохранительных органов Украины;
- возвращение вынужденно перемещенных лиц в покинутые из-за военных действий районы;
- проведение работы по устранению техногенных и экологических рисков на территории, где происходили военные действия.
Читай также: Россияне пишут на стенах призывы вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе
"Так, полиция Донецкой области в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в ОРДО, первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности и защиты прав граждан. Для работы на деокупованих территориях уже подготовлено около 800 полицейских, предусмотрено ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений", - добавили в полиции.
Как сообщалось 3 октября, Ивано-Франковский облсовет выступил против формулы Штайнмайера.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram