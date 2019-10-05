Деоккупациия Донбасса: Полиция разрабатывает план работы на освобождаемых территориях

Участие в обсуждении приняли представители полиции Донецкой области, ВСУ, СБУ, прокуратуры, пограничной и спасательной служб, ученые и общественные организации.

Полиция Донецкой области разрабатывает план возобновления работы на деокупованих территориях, для такой работы уже подготовлено около 800 полицейских.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

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"Правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины и реинтеграции оккупированных районов обсудили участники Всеукраинского научно-практического круглого стола", - указали в полиции.

Участие в обсуждении приняли представители полиции Донецкой области, ВСУ, СБУ, прокуратуры, пограничной и спасательной служб, ученые и общественные организации.

Участники представили свои наработки по направлениям:

формирование правового поля для восстановления территориальной целостности Украины;

подготовка к избирательному процессу и дальнейшему проведению местных выборов в соответствии с украинским законодательством;

восстановление работы всех государственных институтов и правоохранительных органов Украины;

возвращение вынужденно перемещенных лиц в покинутые из-за военных действий районы;

проведение работы по устранению техногенных и экологических рисков на территории, где происходили военные действия.

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"Так, полиция Донецкой области в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в ОРДО, первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности и защиты прав граждан. Для работы на деокупованих территориях уже подготовлено около 800 полицейских, предусмотрено ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений", - добавили в полиции.

Как сообщалось 3 октября, Ивано-Франковский облсовет выступил против формулы Штайнмайера.

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