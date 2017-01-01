Под Запорожьем злоумышленники избили и похитили студента

Преступников удалось задержать.

В Бердянске Запорожской области злоумышленники избили и похитили студента.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

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“4 октября около 15:10 возле учебного заведения по улице Европейской в ​​городе Бердянск двое мужчин избили студента 2001 года рождения, после чего силой посадили его в машину и скрылись с места преступления. Граждане, которые стали свидетелями противоправных действий, сразу позвонили в полицию. На поиск автомобиля, на котором скрылись злоумышленники вместе с потерпевшим, был немедленно ориентирован личный состав отдела полиции. Введена в действие полицейская операция “Перехват“. В результате оперативной и слаженной работы удалось установить направление передвижения транспортного средства. Полицейские остановили машину на блокпосту на выезде из города Бердянск“, – говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались местный житель 1975 года рождения и житель Донецкой области 1984 года рождения. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время мотивы действий злоумышленников устанавливаются. По факту похищения человека открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

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