“ВСУ - гарантия нашей жизни”: Жители Золотого обратились к Зеленскому

Жители Золотого просят отказаться от разведения войск.

Жители поселка Золотое, где запланирован второй этап разведения войск, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отказаться от идеи разведения войск. Об это сообщает ИА “Вчасно”.

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Местные обеспокоены тем, что ВСУ должны оставить свои позиции, тем самым оставив жителей поселка в опасности.

Как показала практика, такие отводы подразделений ВСУ приводили лишь к ухудшению положения местных жителей: место жительства превращается в "серую зону", где жизнь человека ничего не стоит. ВС Украины - гарантия безопасности нашей жизни, - говорится в документе.

Жители Золотого вчера присоединились к всеукраинскому вече “Нет - капитуляции” и вышли с национальной символикой на акцию протеста.

Все, кто останутся в "серой зоне" - обречены, - рассказывает жительница Золотого-4, волонтер Марина Данилкина. - Все это время украинские военные были с нами. Они помогали нам, а мы - им. Теперь, если войска отведут, сюда начнут заходить и с ОРДЛО. Это очень страшно, особенно для активного проукраинского населения. Украинские войска находятся на своей земле и имеют продвигаться только вперед, а никак не назад. Наша армия должна стоять на том месте, где руководит оккупант. Это они должны пойти, а украинский флаг должен развеваться по всей территории страны.

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Между тем, заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что на защиту местных жителей станут правоохранительных органы. В частности, планируется увеличение количества копов и автопатрулей на востоке.

Напомним, Зеленский посетит районы отведения войск на Донбассе. Президент и другие представители власти намерены посетить Донбасс.

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