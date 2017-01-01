Почтальон вместо депутата: Изменен состав набсовета "Укроборонпрома"

Зеленский вывел из наблюдательного совета Арахамию, а вместо него назначил главу "Укрпочты" и своего помощника.

Арахамия больше не входит в набсовет Укроборонпрома facebook Слуги народа

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил членами наблюдательного совета государственного концерна “Укроборонпром“ своего помощника Андрея Ермака и гендиректора “Укрпочты“ Игоря Смелянского. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Назначить членами наблюдательного совета государственного концерна “Укроборонпром“: Ермака Андрея Борисовича - помощника президента Украины; Смелянского Игоря Ефимовича - генерального директора акционерного общества “Укрпочта“ (по согласию), - говорится в указе.

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Этим же указом Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета “Укроборонпрома“ Давида Арахамии, который является главой парламентской фракции “Слуга народа“.

Напомним, глава “Укроборонпрома“ Абромавичус назначил себе 4 заместителей, назвав это “концом эпохи мародерства“.

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