Почтальон вместо депутата: Изменен состав набсовета "Укроборонпрома"
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил членами наблюдательного совета государственного концерна “Укроборонпром“ своего помощника Андрея Ермака и гендиректора “Укрпочты“ Игоря Смелянского. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.
Назначить членами наблюдательного совета государственного концерна “Укроборонпром“: Ермака Андрея Борисовича - помощника президента Украины; Смелянского Игоря Ефимовича - генерального директора акционерного общества “Укрпочта“ (по согласию), - говорится в указе.
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Этим же указом Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета “Укроборонпрома“ Давида Арахамии, который является главой парламентской фракции “Слуга народа“.
Напомним, глава “Укроборонпрома“ Абромавичус назначил себе 4 заместителей, назвав это “концом эпохи мародерства“.
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