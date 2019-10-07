"Подсудимый" сознался в многочисленных преступлениях, совершенных им на постсоветском пространстве и в Сирии.

Под посольством РФ в Киеве состоялся "суд над Путиным"

Под посольством РФ в Киеве состоялся "суд над Путиным"

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В понедельник, 7 октября, под посольством России в Киеве состоялся “суд над Путиным“. Такой театрализованной акцией группа бывших политзаключенных и крымских татар “поздравила“ российского президента с 67-м днем рождения, пишет “Укринформ“.

В ходе акции один из активистов переоделся в костюм “заключенного Путина“ и начал признаваться в преступлениях, совершенных на Донбассе, в Крыму, Грузии, Молдове, Чечне и Сирии.

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Поддержать участников акции пришел освобожденный в сентябре из российской тюрьмы крымский фермер Владимир Балух. Он рассказал, что в его семье с 2014 года появилась традиция, собираясь за столом, второй тост произносить за упокой Путина.

Для меня он не является какой-то личностью. Он - вершина айсберга под названием ФСБ. Но рано или поздно эта ФСБэшная машина развалится. А Путину я желаю как можно быстрее предстать перед страшным судом, - сказал Балух.

Напомним, “На самом деле я их троллил”: Балух рассказал, как троллил оккупантов в Крыму.

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