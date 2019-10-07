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Под посольством РФ в Киеве состоялся "суд над Путиным"

Комментариев: 6
"Подсудимый" сознался в многочисленных преступлениях, совершенных им на постсоветском пространстве и в Сирии.
Под посольством РФ в Киеве состоялся "суд над Путиным"
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Под посольством РФ в Киеве состоялся "суд над Путиным"
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В понедельник, 7 октября, под посольством России в Киеве состоялся “суд над Путиным“. Такой театрализованной акцией группа бывших политзаключенных и крымских татар “поздравила“ российского президента с 67-м днем рождения, пишет “Укринформ“.

В ходе акции один из активистов переоделся в костюм “заключенного Путина“ и начал признаваться в преступлениях, совершенных на Донбассе, в Крыму, Грузии, Молдове, Чечне и Сирии.

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Поддержать участников акции пришел освобожденный в сентябре из российской тюрьмы крымский фермер Владимир Балух. Он рассказал, что в его семье с 2014 года появилась традиция, собираясь за столом, второй тост произносить за упокой Путина.

Для меня он не является какой-то личностью. Он - вершина айсберга под названием ФСБ. Но рано или поздно эта ФСБэшная машина развалится. А Путину я желаю как можно быстрее предстать перед страшным судом, - сказал Балух.

Напомним, “На самом деле я их троллил”: Балух рассказал, как троллил оккупантов в Крыму.

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Теги: Владимир Балух, Владимир Путин, посольство России, суд
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Комментариев (7)
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Boxerogos    07.10.2019, 15:31
Оценка:  +3
Boxerogos
Мифического"Путина"уже& quot;осудили",а с такой же"российской армией"продолжаем"воева ть"!Владимир Владимирович,это Вам подарок от наших клоунов-патриотов на День рождения.Смех ведь продлевает жизнь!)))))))))))))))
fkrfyfan    07.10.2019, 15:30
Оценка:  +5
fkrfyfan
Дебилы
Via_dolorosa    07.10.2019, 16:02
Оценка:  -1
Via_dolorosa
Зачем шамана в дурку посадили; что реально зассали что выгонит эту питерскую крысу из кремля. Ваша раша скатывается в Средневековье.
Зелибоба    07.10.2019, 15:24
Оценка:  +4
Зелибоба
Ну и дебилы))) Не работает это уже... Во всём виноваты прежде всего не Путин, а упоротые нацики, которые открыли ящик Пандоры... Долбоящеры
Зорян_и_Шкиряк    07.10.2019, 15:10
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Это так мило!..
asfd0    07.10.2019, 15:06
Оценка:  +2
asfd0
От клоуны тупоpылыe, чего ещё oжuдaть от галицких селюков.
подолянин    07.10.2019, 15:19
Оценка:  -1
подолянин
А Балух с Сенцовым тоже с Тернополя?
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