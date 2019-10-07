Турчинов приехал поддержать Пашинского - суд решает вопрос ареста

Печерский райсуд Киева начал заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату.

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Печерский райсуд Киева начал заседание по избранию меры пресечения народному депутату VIII созыва Сергею Пашинскому, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения, передает УНН.

Суд начал заседание по избранию меры пресечения Пашинскому. Государственное бюро расследований ходатайствует о мере пресечения в виде содержания под стражей без залога. Поддержать Пашинского приехал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

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Напомним, ранее сообщалось, что ГБР требует выбрать для Пашинского меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.

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