Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турчинов приехал поддержать Пашинского - суд решает вопрос ареста

Комментариев: 10
Печерский райсуд Киева начал заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату.
Пашинского в суде поддерживает Турчинов
Пашинского в суде поддерживает Турчинов
УНИАН

Читай также: ГБР объявило о подозрении Пашинскому

Печерский райсуд Киева начал заседание по избранию меры пресечения народному депутату VIII созыва Сергею Пашинскому, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения, передает УНН.

Суд начал заседание по избранию меры пресечения Пашинскому. Государственное бюро расследований ходатайствует о мере пресечения в виде содержания под стражей без залога. Поддержать Пашинского приехал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Читай также: Пашинский переехал в ОАЭ, - юрист

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР требует выбрать для Пашинского меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Пашинский, ГБР, подозрение, суд, Турчинов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (13)
Отсортировать по дате Вниз
ТТ69    07.10.2019, 17:40
Оценка:  -2
ТТ69
Зачем на фото плешивый очкарик на себя генеральскую кепку напялил ? Он же вроде арабский эмир а не генерал.
colavova    07.10.2019, 17:52
Оценка:  0
colavova
Эмиры на лабутенах ходят))
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 17:28
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Приехал давить на суд?
Letohradek    07.10.2019, 17:49
Оценка:  -1
Letohradek
И шо? Не надо этого делать? Пусть холуи охрыпшей крысы пересадят папередников? А смысл в чем?
SEMPENTY    07.10.2019, 17:21
Оценка:  +4
SEMPENTY
Недобитого комсомольца в ту же камеру.
Бигсэм    07.10.2019, 17:13
Оценка:  +6
Бигсэм
Посадить обоих.
ТТ69    07.10.2019, 17:42
Оценка:  +1
ТТ69
и желательно на кол
Boxerogos    07.10.2019, 17:07
Оценка:  +5
Boxerogos
Эти два выблядка должны сидеть в одной камере и ждать там Педю Пидоpoшенко и прочих чмырей.За их злодеяния против Украины,этих скоты должны сидеть в тюрьме до конца своего никчёмного существования.И в нормальной стране они бы уже давно сидели.
Huper!    07.10.2019, 17:18
Оценка:  0
Huper!
Ну вроде бы другого презика выбрали, почему вы еще продолжаете работать? Мы чего то не знаем?
ВосставшийИзБана    07.10.2019, 17:22
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Их задача - дестабилизация.
Boxerogos    07.10.2019, 17:24
Оценка:  +2
Boxerogos
Потрохобот,это ты здесь работаешь.А я лишь высказываю свою гражданскую позицию гражданина Украины,проживающего в Украине.И не более.
Boxerogos    07.10.2019, 17:26
Оценка:  +2
Boxerogos
А то,что задача потрохоботов дестабилизировать ситуацию,это все давно знают.Их кормилец всё никак не может смириться с поражением на выборах.Поэтому,потрохоботы-е го последняя надежда.
colavova    07.10.2019, 17:50
Оценка:  +1
colavova
один пидopok пуйло должен болтаться на верёвке посреди Гааги за все злодеяния против Украины!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь