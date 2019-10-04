ГБР объявило о подозрении Пашинскому

Его подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений, представлявших опасность в момент их причинения.

Читай также: ГБР проводит обыски на Житомирском бронетанковом заводе

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему народному депутату Сергею Пашинскому. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Хотя непосредственно в сообщении ГБР фамилия подозреваемого не указывается, из контекста вполне очевидно, что речь идет именно о Сергее Пашинском. Так, в пресс-службе ГБР рассказали, что речь идет об инциденте, имевшем место 31 декабря 2016 года на территории Киевской области.

Читай также: ГБР изъяло секретные документы по делу о захвате моряков под Керчью

Между неназванным гражданином и депутатом произошел словесный конфликт. В ходе ссоры народный депутат достал пистолет марки Glock 19 и выстрелил мужчине в левую ногу. Гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми, - говорится в сообщении ГБР.

Сам Пашинский вскоре подтвердил вручение ему подозрения, о чем он написал на своей странице в Фейсбук:

Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение в старом деле - "деле Химикуса", решается вопрос о взятии меня под стражу. Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму - это месть Портнова, - написал он.

Читай также: ГБР завело дело на Луценко по заявлению Арахамии

Сейчас решается вопрос об избрании для народного депутата меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему вменяют умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, представлявших опасность для жизни в момент причинения, или повлекших потерю органа либо его функций, или иное расстройство здоровья, сопряженное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее появилась информация, что Сергей Пашинский переехал в ОАЭ на постоянное место жительства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.