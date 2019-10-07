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Ткаченко подтвердил, что ждет назначения на пост главы КГГА

Комментариев: 1
Тем не менее, решение этого вопроса будет зависеть от Владимира Зеленского.
Ткаченко подтвердил, что собирается возглавить КГГА
Ткаченко подтвердил, что собирается возглавить КГГА
УНИАН

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Экс-гендиректор телеканала “1 + 1“ и депутат от “Слуги народа“ Александр Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА, передает “Радио НВ“.

При этом депутат подчеркнул, что решение о его назначении примет президент Владимир Зеленский. “Есть такая ключевая фраза “может“. Предлагаю на ней сосредоточиться“, - отметил Ткаченко.

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Сроки возможного назначения депутат не указал, но признал, что уже обсуждал это с главой государства. Детали разговора бывший гендиректор телеканала сообщить отказался.

“Если бы у нас были разговоры как с вами, условно говоря, перед микрофоном, то очевидно, что вы бы об этом знали. Какие-то разговоры были, но между нами“, - подчеркнул он.

Напомним, ранее суд назначил дату заседания по иску Кличко к Гончаруку.

 

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Теги: Зеленский, КГГА, Ткаченко, Гончарук
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Комментариев (3)
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dron29    07.10.2019, 19:17
Оценка:  0
dron29
А Зебилы до сих пор верят что хуже пороха не будет))))
Духовный_скреп    07.10.2019, 18:55
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Надо бы у людей вначале спросить...
Андрей_и_Богдан    07.10.2019, 19:16
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Кто мы такие чтоб нас спрашивали... Какие-то "киевляне"
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