В РФ заверили, что заинтересованы в нормандской встрече

Тем не менее, встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной, считают в Кремле.

Песков прокомментировал слова Пристайко о том, что РФ блокирует нормандскую встречу EPA/UPG

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Россия заинтересована провести встречу в нормандском формате на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК-Украина.

Так он отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об оттягивании Россией нормандской встречи. При этом Песков отметил, что саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы стать результативным.

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"Как и все страны - участницы этого формата - Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах", - заверил он.

"Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной", - подчеркнул Песков.

Также Песков добавил, что "идея об участии США в нормандском формате не находит поддержки, но Вашингтон мог бы повлиять на Украину для разрешения конфликта на Донбассе".

Ранее в Кремле заявили, что не могут повлиять на отвод войск боевиков на Донбассе.

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