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В Запорожье пьяный военный пытался изнасиловать женщину

Комментариев: 3
На данный момент детали инцидента выясняет полиция.
Мужчина арестован
Мужчина арестован
mz.zp.ua

Сегодня, 8 октября, около 9 часов утра в Запорожье пьяный военный пытался изнасиловать пожилую женщину. Об этом сообщает местное издание Мрия Запорожья.

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По предварительной информации, женщина 50 лет выгуливала свою собаку в лесополосе возле дома. Неожиданно на нее напал мужчина в военной форме. Он повалил женщину на землю, угрожал облить кислотой, раздевал и пытался изнасиловать.

К счастью, рядом проходил мужчина, который испугал насильника. Преступник сбежал. 

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На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Они оперативно разыскали насильника. Им оказался боец Нацгвардии.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, под Днепром мужчина изнасиловал девушку-подростка и накинулся с ножом на копа. Педофил сейчас находится под стражей.

 

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Теги: насильник, Нацгвардия, военный
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Комментариев (3)
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VVTF2wtf_uebok    08.10.2019, 16:04
Оценка:  +1
VVTF2wtf_uebok
Привычка у военного осталась после АТО, херои они такие, или киборх или херой)))) Но смыл один)))
bolbos    08.10.2019, 16:09
Оценка:  -1
bolbos
Так этот пидр тебя выипал, теперь понятна твоя обида
T-REX2    08.10.2019, 15:38
Оценка:  +2
T-REX2
понять и простить-он же воин света
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