В Запорожье пьяный военный пытался изнасиловать женщину
Сегодня, 8 октября, около 9 часов утра в Запорожье пьяный военный пытался изнасиловать пожилую женщину. Об этом сообщает местное издание Мрия Запорожья.
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По предварительной информации, женщина 50 лет выгуливала свою собаку в лесополосе возле дома. Неожиданно на нее напал мужчина в военной форме. Он повалил женщину на землю, угрожал облить кислотой, раздевал и пытался изнасиловать.
К счастью, рядом проходил мужчина, который испугал насильника. Преступник сбежал.
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На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Они оперативно разыскали насильника. Им оказался боец Нацгвардии.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, под Днепром мужчина изнасиловал девушку-подростка и накинулся с ножом на копа. Педофил сейчас находится под стражей.
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