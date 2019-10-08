В Запорожье пьяный военный пытался изнасиловать женщину

На данный момент детали инцидента выясняет полиция.

Сегодня, 8 октября, около 9 часов утра в Запорожье пьяный военный пытался изнасиловать пожилую женщину. Об этом сообщает местное издание Мрия Запорожья.

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По предварительной информации, женщина 50 лет выгуливала свою собаку в лесополосе возле дома. Неожиданно на нее напал мужчина в военной форме. Он повалил женщину на землю, угрожал облить кислотой, раздевал и пытался изнасиловать.

К счастью, рядом проходил мужчина, который испугал насильника. Преступник сбежал.

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На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Они оперативно разыскали насильника. Им оказался боец Нацгвардии.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, под Днепром мужчина изнасиловал девушку-подростка и накинулся с ножом на копа. Педофил сейчас находится под стражей.

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