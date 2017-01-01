В США появился новый самый массовый серийный убийца

Мужчина, который уже отбывает пожизненное заключение, признался в убийстве 93 женщин, что делает его самым массовым серийным убийцей в стране.

Серийный убийца 79-летний Сэмюэл Литтл, который отбывает пожизненный срок в тюрьме в Калифорнии, признался в убийстве 93 женщин, что сделало его самым массовым серийным убийцей в США. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 8 октября.

Литтл находится за решеткой с 2012 года, но в прошлом году он заявил следователям, что был ответственен за около 90 убийств по всей стране в период с 1970 по 2005 год. ФБР объявило, что федеральные криминалисты считают, что все его признания заслуживают доверия. На данный момент чиновники смогли проверить 50 признаний.

Следователи также предоставили новую информацию и информацию о пяти случаях во Флориде, Арканзасе, Кентукки, Неваде и Луизиане.

Некоторые из его жертв были на обочине общества. Многие из них первоначально считались наркоманами, которые умерли от передозировки, или объяснялись случайными или неопределенными причинами. Некоторые тела не были найдены.

ФБР предоставило 30 рисунков некоторых из его жертв - цветные портреты, которые нарисовал сам Литтл в тюрьме. В основном это портреты чернокожих женщин.

Следователи по всей стране все еще пытаются собрать воедино его признания с неопознанными останками и нераскрытыми делами прошлых десятилетий. В августе он признал себя виновным в убийстве четырех женщин в штате Огайо. Он был осужден в Калифорнии за три убийства в 2013 году и признал себя виновным в убийстве в прошлом году в Техасе.

Напомним, что ранее серийного убийцу на Кипре приговорили к семи пожизненным срокам. Маньяк, убивший пятерых женщин-мигранток и детей двоих из них, проведет остаток жизни за решеткой. В суде он сознался в содеянном.

Также сообщалось, что в Киеве посадили серийного убийцу. Столичная прокуратура добилась пожизненного лишения свободы для серийного убийцы. На его счету как минимум два убийства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet