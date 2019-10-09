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“Простите”: Мендель оправдалась за свой ляп с Киевом в Twitter

Комментариев: 2
Пресс-секретарь президента принесла извинения за свою ошибку.
Мендель попросила прощение за ошибку
Мендель попросила прощение за ошибку
УНИАН

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала скандал, который сама же и спровоцировала на своей странице в Twitter.

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Спикер главы государства транслитерировала название украинской столицы на российский манер. Это она сделала в одном из своих постов в Twitter.

Также в Twitter Мендель принесла извинения за свою ошибку и прокомментировала, почему допустила написание Kiev вместо Kyiv.

Kyiv not Kiev. Я не изменила название столицы Украины в недавнем твите. Простите. Во всех моих твитах упоминается исключительно украинская версия !Киева, - написала Мендель.

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Между тем, пользователи в комментариях не спешат прощать мендель погрешность. Многие критикуют ее за то, что Мендель ведет свой Twitter на английском языке. Также пользователи вспомнили заявление Мендель касательно украинских обстрелов мирных зданий на Донбассе.

Комментарии
Комментарии
скриншот

Напомним, Мендель опять попала под шквал критики пользователей Сети. Пресс-секретарь президента Украины "множит на ноль" работу в рамках кампании украинского МИД #CorrectUA - KyivNotKiev.

 

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Теги: Мендель, скандал, Киев, твит
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Комментариев (2)
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asfd0    09.10.2019, 10:28
Оценка:  0
asfd0
Как она могла нынешний Куев перепутать с некогда процветающим городом Киевом! )))
dimasvetik    09.10.2019, 10:47
Оценка:  0
dimasvetik
ти козел?
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