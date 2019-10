“Простите”: Мендель оправдалась за свой ляп с Киевом в Twitter

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала скандал, который сама же и спровоцировала на своей странице в Twitter.

Читай также: Банковая не хочет увольнять Мендель и считает, что ее "травят"

Спикер главы государства транслитерировала название украинской столицы на российский манер. Это она сделала в одном из своих постов в Twitter.

Также в Twitter Мендель принесла извинения за свою ошибку и прокомментировала, почему допустила написание Kiev вместо Kyiv.

Kyiv not Kiev.

I didn't change the name of Ukraine's capital in the recent quote. My bad. All my tweets say only Ukrainian version of Kyiv. I, myself,was stressing this to all media outlets I worked for. Apologies to all whose feelings were offended when I didn't change the quote