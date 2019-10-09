“Простите”: Мендель оправдалась за свой ляп с Киевом в Twitter

Пресс-секретарь президента принесла извинения за свою ошибку.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала скандал, который сама же и спровоцировала на своей странице в Twitter.

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Спикер главы государства транслитерировала название украинской столицы на российский манер. Это она сделала в одном из своих постов в Twitter.

Также в Twitter Мендель принесла извинения за свою ошибку и прокомментировала, почему допустила написание Kiev вместо Kyiv.

Kyiv not Kiev. Я не изменила название столицы Украины в недавнем твите. Простите. Во всех моих твитах упоминается исключительно украинская версия !Киева, - написала Мендель.

Kyiv not Kiev.

I didn't change the name of Ukraine's capital in the recent quote. My bad. All my tweets say only Ukrainian version of Kyiv. I, myself,was stressing this to all media outlets I worked for. Apologies to all whose feelings were offended when I didn't change the quote — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) 8 жовтня 2019 р.

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Между тем, пользователи в комментариях не спешат прощать мендель погрешность. Многие критикуют ее за то, что Мендель ведет свой Twitter на английском языке. Также пользователи вспомнили заявление Мендель касательно украинских обстрелов мирных зданий на Донбассе.

Комментарии скриншот

Напомним, Мендель опять попала под шквал критики пользователей Сети. Пресс-секретарь президента Украины "множит на ноль" работу в рамках кампании украинского МИД #CorrectUA - KyivNotKiev.

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