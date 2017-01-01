Сегодня начинается отмена трудовых книжек

Дубилет рассказал о запускае в работу законопроекта и актов правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что правительство намерено отменить обязательность трудовых книжек в Украине.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в сети Facebook.

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“Сегодня мы запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек“, - говорится в сообщении.

По словам министра, граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять.

“Дело в том, что в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные“, - рассказал Дубилет.

Теперь граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в Интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров. Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП.

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“Если у вас есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр - самостоятельно или через работодателя. Тогда вам сохранять трудовую книжку, как носитель информации, совсем не будет нужды. Если кто-то все же захочет “коллекционировать“ информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать мы это, конечно, не можем. Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать“, - подчеркнул Дубилет.

Министр надеется, что примут законы, соответствующие постановления и запустят все технически уже в этом году.

Как сообщалось 2 октября, система электронного документообмена уже работает.

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