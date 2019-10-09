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Зеленскому показали ракетный комплекс Нептун

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Завершение испытаний РК-360 МЦ Нептун запланировано на начало следующего года, после чего будет сделан госзаказ одного дивизиона.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил международную выставку Оружие и безопасность в Киеве, в ходе которой он ознакомился с противокорабельным ракетным комплексом Нептун. Об этом сообщает Милитарный портал в среду, 9 октября.

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Так, генеральный конструктор КБ Луч Олег Коростелев рассказал, что завершение испытаний РК-360 МЦ Нептун запланировано на начало следующего года, после чего состоится государственный заказ одного дивизиона новой техники. Сейчас пока происходит согласование финансирования программы на следующий год.

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В состав дивизиона входят:

  • Шесть унифицированных пусковых установок УСПУ-360;
  • Шесть транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360;
  • Шесть транспортных машин ТМ-360;
  • Подвижной командный пункт дивизиона РКП-360;
  • 72 ракеты Р-360, по четыре в пусковой установке, транспортно-заряжающий машине и столько же на транспортной машине.

Напомним, в Золотом и Петровском поддерживают разведение сил. Члены комитета ранее посещали Золотое, Петровское и Станицу Луганскую, но там их обстреливали боевики.

 

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Теги: ракета, видео, ракеты, оружие, Владимир Зеленский, Нептун
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Комментариев (1)
Graddfeydd    09.10.2019, 15:02
Оценка:  0
Graddfeydd
Отличная новость - кроме усиления оборонных возможностей, улучшится и экспортный потенциал страны.

Ждем ракетные "Лани".
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