Зеленскому показали ракетный комплекс Нептун

Завершение испытаний РК-360 МЦ Нептун запланировано на начало следующего года, после чего будет сделан госзаказ одного дивизиона.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил международную выставку Оружие и безопасность в Киеве, в ходе которой он ознакомился с противокорабельным ракетным комплексом Нептун. Об этом сообщает Милитарный портал в среду, 9 октября.

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Так, генеральный конструктор КБ Луч Олег Коростелев рассказал, что завершение испытаний РК-360 МЦ Нептун запланировано на начало следующего года, после чего состоится государственный заказ одного дивизиона новой техники. Сейчас пока происходит согласование финансирования программы на следующий год.

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В состав дивизиона входят:

Шесть унифицированных пусковых установок УСПУ-360;

Шесть транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360;

Шесть транспортных машин ТМ-360;

Подвижной командный пункт дивизиона РКП-360;

72 ракеты Р-360, по четыре в пусковой установке, транспортно-заряжающий машине и столько же на транспортной машине.

Напомним, в Золотом и Петровском поддерживают разведение сил. Члены комитета ранее посещали Золотое, Петровское и Станицу Луганскую, но там их обстреливали боевики.

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