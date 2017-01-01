Минздрав отменит устаревшие и ненужные справки

В первую очередь хотят избавиться от справок, создающих коррупционную угрозу.

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Министерство здравоохранения Украины откажется от многих устаревших медицинских справок и медицинских документов, несущих в себе коррупционную составляющую. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как указано в сообщении, с 9 по 15 октября команда министерства будет собирать предложения профессионального медицинского сообщества и граждан по дерегуляции и отмене устаревшей медицинской документации. Кроме того, на этой неделе в Минздраве проведут совещания с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами, где также обсудят тему отмены ненужных справок и документов.

Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу системы здравоохранения, - заявила глава МОЗ Зоряна Скалецкая.

Напомним, под Кабмином прошел пикет против блокирования закупки жизненно важных лекарств.

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