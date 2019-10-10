Скрывать карты: Зеленский объяснил свою стратегию по России

Президент сравнил международную политику с игрой в покер.

Зеленский объяснил свою стратегию с Россией president.gov.ua

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Руководство страны не рассказывает украинскому обществу обо всех геополитических планах, чтобы не раскрыть украинскую стратегию для российских агрессоров. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в Киеве, пишет “Лига.Новости“.

Необходимость утаивать часть геополитической стратегии Украины президент сравнил с игрой в покер:

Вы хотите, чтобы это была игра в покер, где они (россияне – ред.) знают мои карты? - сказал Зеленский.

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Глава государства отметил, что нельзя допустить ситуации, когда Россия знает, “где наши войска, когда мы уходим, где мы отводим, когда мы наступаем“.

Как я могу всю информацию раскрывать? Понимаете, мне нужны какие-то преимущества, - объяснил Зеленский.

Напомним, Зеленский пообещал, что вопрос миротворцев для Донбасса обсудят в “нормандском формате“.

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