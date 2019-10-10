Скрывать карты: Зеленский объяснил свою стратегию по России
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Руководство страны не рассказывает украинскому обществу обо всех геополитических планах, чтобы не раскрыть украинскую стратегию для российских агрессоров. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в Киеве, пишет “Лига.Новости“.
Необходимость утаивать часть геополитической стратегии Украины президент сравнил с игрой в покер:
Вы хотите, чтобы это была игра в покер, где они (россияне – ред.) знают мои карты? - сказал Зеленский.
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Глава государства отметил, что нельзя допустить ситуации, когда Россия знает, “где наши войска, когда мы уходим, где мы отводим, когда мы наступаем“.
Как я могу всю информацию раскрывать? Понимаете, мне нужны какие-то преимущества, - объяснил Зеленский.
Напомним, Зеленский пообещал, что вопрос миротворцев для Донбасса обсудят в “нормандском формате“.
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