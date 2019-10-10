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Скрывать карты: Зеленский объяснил свою стратегию по России

Комментариев: 4
Президент сравнил международную политику с игрой в покер.
Зеленский объяснил свою стратегию с Россией
Зеленский объяснил свою стратегию с Россией
president.gov.ua

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Руководство страны не рассказывает украинскому обществу обо всех геополитических планах, чтобы не раскрыть украинскую стратегию для российских агрессоров. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в Киеве, пишет “Лига.Новости“.

Необходимость утаивать часть геополитической стратегии Украины президент сравнил с игрой в покер:

Вы хотите, чтобы это была игра в покер, где они (россияне – ред.) знают мои карты? - сказал Зеленский.

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Глава государства отметил, что нельзя допустить ситуации, когда Россия знает, “где наши войска, когда мы уходим, где мы отводим, когда мы наступаем“.

Как я могу всю информацию раскрывать? Понимаете, мне нужны какие-то преимущества, - объяснил Зеленский.

Напомним, Зеленский пообещал, что вопрос миротворцев для Донбасса обсудят в “нормандском формате“.

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Теги: Владимир Зеленский, внешняя политика, Россия, российско-украинский конфликт
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Комментариев (5)
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Бигсэм    10.10.2019, 13:34
Оценка:  +1
Бигсэм
Объяснил свою стратегию - "Руководство страны не рассказывает украинскому обществу обо всех геополитических планах, чтобы не раскрыть украинскую стратегию для российских агрессоров". Кому и что он объяснил? Закрадывается смутное подозрение, что Зеленский тяжело болен. На голову.
w@rning!    10.10.2019, 13:58
Оценка:  -2
w@rning!
За своим своим шизоватым Кремлевским карликом лучше смотрите .
WTF2_сосет_хyй    10.10.2019, 13:12
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
в покере не карты главное)))))) щенок еще)))))
PINKIPAU    10.10.2019, 13:23
Оценка:  -1
PINKIPAU
Значит, Путин будет сосать у щенка. Потом у бегемота.
ira0957    10.10.2019, 14:18
Оценка:  0
ira0957
PINKIPAU вам, xoxлам, только бы сосать
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