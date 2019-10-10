Радар "Бисквит" украинской разработки - аналог американских AN/TPQ-48

Сейчас готовятся государственные испытания "Бисквита".

В отличие от техники США, в которой американцы обрезали функцию корректировки огня нашей артиллерии, в “Бисквите“ программное обеспечение свое, и эффективность боевого применения будет значительно выше.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читай также: На выставке оружия в Киеве заметили фигуранта скандала в Укроборонпроме

“Это стоит увидеть. Слева - радар артиллерийской разведки “Бисквит-КБ“ производства частной компании “Укрспецтехника“ и разработан за ее собственные средства. В центре - заместитель главы правления “УСТ“ Михаил Прохоренко. Далее - станция радиоэлектронной борьбы для подавления систем навигации беспилотников “Анклав“. Крайняя справа - радар измерения начальной скорости полета снаряда (пока без названия). Это очень важная система для точной корректировки огня артиллерии, определения характеристик орудий и боеприпасов“, - подчеркнул журналист.

“Укрспецтехника“ заявляет, что ее новейшая разработка - радар “Бисквит“, который впервые представлен на выставке, по своим характеристикам является аналогом американских радаров ANTPQ-48,49, которые состоят на вооружении ВСУ и прекрасно зарекомендовали себя в войне.

“Дальность определения координат артиллерии противника - 20 км. При этом в отличие от американцев, которые обрезали в своих радарах функцию корректировки огня нашей артиллерии, в “Бисквите“ программное обеспечение свое, и эффективность боевого применения будет значительно выше“, - отметил главред издания.

Читай также: В Киеве представили новый БТР “Атаман-3“ для морской пехоты

Сейчас готовятся государственные испытания “Бисквита“, если заявленные характеристики будут подтверждены - то эти радары должны стать одной из самых важных систем разведки и целеуказания.

“Хочется верить, что все у этого проекта получится. У такой системы, которая будет более дешевой, чем американские, израильские и даже российские аналоги, в случае успешной постановки на вооружение в ВСУ будет и большое будущее на экспорт“, - резюмировал Бутусов.

Как сообщалось 9 октября, Турчинов прокомментировал новинки украинского оборонпрома, представленные на выставке “Оружие и безопасность - 2019“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram