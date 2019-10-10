Зеленский о скандале с Мендель: Девочку, в этом случае, буду защищать

Президент прокомментировал инцидент своего спикера и журналиста “Радио Свобода”.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал скандал с участием пресс-секретаря Мендель, которая в грубой форме оттолкнула журналистам Сергея Андрушко, пытавшегося задать вопрос гаранту.

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Об этом он рассказал журналистам в рамка пресс-марафона.

Президент оценивает поведение Андрушко, как журналистам, не совсем корретным.

Я господина Андрушко видел много раз. Он журналист, мне кажется, ведет он себя не совсем корректно. Во-первых, так человек не должен вести себя по отношению к женщине или к девушке. Я внутренне прощал ему его поведение по отношению ко мне. Если бы я не был президентом, я бы ему ответил по-другому. Он здоровый парень, он нападает, - отметил Президент.

Между тем, поведение своего пресс-секретаря Юлии Мендель Зеленский тоже назвал некорректным, но пообещал, что будет ее защищать.

Я считаю, что он вел себя неэтично. В момент, когда он не в первый раз, я говорю как человек, вел себя некорректно, Юля как пресс-секретарь, не должна была так реагировать, но эмоционально ... усталость, уже была эмоциональная усталость, она тоже человек ... Девочку, в этом случае, буду защищать, - добавил Зеленский.

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Напомним, журналист Яновский заявил в полицию на Мендель. Инцидент с нападение на журналиста продолжается.

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