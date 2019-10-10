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Названа дата проведения всеукраинской переписи населения

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Собирать информацию об украинцах будут в два этапа с последующей контрольной проверкой.
Перепись пройдет в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года
Перепись пройдет в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года
depositphotos.com

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Всеукраинская перепись населения пройдет в период с 10 ноября по 23 декабря 2020 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины в комментарии “Украинской правде“.

Как сообщается, перепись пройдет в два этапа:

С 10 по 30 ноября 2020 года респондентам будет предоставлена возможность доступа к web-порталу для предоставления ответов через Интернет. С 3 по 23 декабря будет осуществляться опрос населения переписчиками методом обхода и заполнения переписной документации с помощью планшетов, - заявили в Госстате.

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Кроме того, после завершения переписи 24-26 декабря 2020 года будет проведен выборочный контрольный обход квартир и жилых домов “во избежание двойного подсчета и недоучета“.

На выполнение работ, связанных с подготовкой и проведением Всеукраинской переписи населения, в предложенный Верховной Раде проект бюджета на 2020 год, заложено 3 миллиарда 431 миллион гривен. Хотя ранее Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что на перепись населения понадобится 5 миллиардов гривен.

Напомним, до конца года в Украине пройдет “электронная перепись“ населения.

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Теги: перепись населения в украине, Госстат
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