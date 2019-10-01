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В ОРДЛО решили посчитать подконтрольное население

Комментариев: 5
На неподконтрольной Украине части Донбасса боевики проводят "перепись населения".
В ЛДНР решили посчитать население
В ЛДНР решили посчитать население
wikipedia.org

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Оккупационные администрации самопровозглашенных Луганской и Донецкой “народных республик“ начали перепись населения на подконтрольных им территориях. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Как сообщается, это первое мероприятие такого характера, которое проводится на оккупированной части Донбасса с момента утраты над ней контроля со стороны Украины.

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Посчитать население боевики “ЛНР“ и “ДНР“ планируют методом поквартирного обхода, который будет проводиться с 1 по 14 октября. Кроме этого, будут работать стационарные пункты “переписи“, которых в “ДНР“ создано 538, в том числе 153 непосредственно в Донецке.

Напомним, в “ЛНР“ автомобилистов обязали поменять номера до конца года.

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Теги: ОРДЛО, ДНР, ЛНР, перепись населения
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Комментариев (12)
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WTF2wtf    01.10.2019, 12:33
Оценка:  -2
WTF2wtf
По недавнему опросу в Донецке, 3/4 ответивших не откроют двери этим "переписчикам" ... уровень доверия на оккупированной территории к любым закидонам нынешних "властей" стремится к нулю, все просто боятся
WTF2_сосет_хyй    01.10.2019, 12:36
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
ты, сифилис ходячий, откуда знаешь что и как у нас тут? иди соси хyй дальше, заткни им свое eбало обдрыстанное!)))))
WTF2wtf    01.10.2019, 12:36
Оценка:  -1
WTF2wtf
Хотя стандартно нарисуют нужные Москве цифры ... и на этом все закончится, по отработанной оккупантами схеме
WTF2_сосет_хyй    01.10.2019, 12:39
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
шестерка пропидaрская пиндосская, просто нахyй, фобко многостаночное))))))
WTF2wtf    01.10.2019, 12:38
Оценка:  -1
WTF2wtf
Больше всего местных с оккупированного россией Донбасса бежало в другие регионы Украины - около 1,4 млн только по официальной регистрации (что близко к реальным цифрам, поскольку далеко не все регистрируются переселенцами, если они не пенсы),
еще наверное около полумиллиона бежало в росию,
WTF2wtf    01.10.2019, 12:39
Оценка:  -1
WTF2wtf
еще часть местных бежала дальше ... местные с Донбасса теперь и в Беларуси, и Казахстане, и в Эстонии, и в Венгрии с Польшей, и даже в Китае трудятся, подальше от дома ((((
VSHIVANKA    01.10.2019, 12:40
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЧЕ ТЫ ЧМОШНИК НОЕШЬ ТУТ КАК БАБА С УТРА ДО НОЧИ ?!
ЧЕ ТЫ СОПЛИ СВОИ ТУТ РАЗМАЗЫВАЕШЬ ?!
ЧТО-ТО НЕ НРАВИТСЯ , ВПЕРЕД В ОКОПЫ , А ЕСЛИ ОЧКО ЖМЁТ, ТО ЗАТКНИ СВОЙ ХРЮКАЛЬНИК И СОПИ В ДВЕ ДЫРКИ.....)))
Хитрый-Лис    01.10.2019, 12:26
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Хорошая новость для лаптеногих упырей Будут ныкатся по подвалам от "Рюцкого Мира"
WTF2_сосет_хyй    01.10.2019, 12:32
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
хyевая новость для босых нищебродов с каклажoпы, все нормальные уже съeбнули, осталось уeбище как ты))))))
WTF2wtf    01.10.2019, 12:35
Оценка:  -2
WTF2wtf
Около половины местных с оккупированного россией Донбасса стали беженцами и вынужденными гастарбайтерами ... а тупым шестеркам оккупантов насрать на это, на всю эту нищету, принесенную российскими оккупантами и разграбленный в оккупации регион
fkrfyfan    01.10.2019, 12:23
Оценка:  -2
fkrfyfan
а на украине боятся перепись провести?
WTF2_сосет_хyй    01.10.2019, 12:29
Оценка:  -2
WTF2_сосет_хyй
зачем ее проводить? потребление хлеба стандартное, совпадает полностью с кол-вом населения во всех странах. на срагуляндии 27 лямов жителей, математика наука точная)))))
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