В ОРДЛО решили посчитать подконтрольное население

На неподконтрольной Украине части Донбасса боевики проводят "перепись населения".

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Оккупационные администрации самопровозглашенных Луганской и Донецкой “народных республик“ начали перепись населения на подконтрольных им территориях. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Как сообщается, это первое мероприятие такого характера, которое проводится на оккупированной части Донбасса с момента утраты над ней контроля со стороны Украины.

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Посчитать население боевики “ЛНР“ и “ДНР“ планируют методом поквартирного обхода, который будет проводиться с 1 по 14 октября. Кроме этого, будут работать стационарные пункты “переписи“, которых в “ДНР“ создано 538, в том числе 153 непосредственно в Донецке.

Напомним, в “ЛНР“ автомобилистов обязали поменять номера до конца года.

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