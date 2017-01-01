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Зеленский назвал кандидатов в губернаторы Харьковщины

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Оба кандидата сегодня являются депутатами парламента и входят в президентскую фракцию.
Зеленский назвал кандидатов в губернаторы Харьковщины
Зеленский назвал кандидатов в губернаторы Харьковщины
president.gov.ua

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В настоящее время на должность главы Харьковской облгосадминистрации рассматриваются два кандидата - депутаты фракции “Слуга народа“ Алексей Кучер и Ирина Венедиктова. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в комментарии харьковскому изданию 057.ua.

Ирина Венедиктова сейчас является главой парламентского комитета по правовой политике. Она была избрана в Верховную Раду под третьим номером в списке “Слуги народа“. До начала политической карьеры занималась международным коммерческим арбитражем, была советником в юридических фирмах и при Верховном Суде, а также возглавляла кафедру гражданско-правовых дисциплин Харьковского университета им. В. Н. Каразина.

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Алексей Кучер также избран от “Слуги народа“, но как мажоритарщик по 179 округу (Харьковская область). Как сообщает “Лига.Новости“, Кучер является фигурантом одного из расследований программы “Схемы.Коррупция в деталях“. Также Кучер был адвокатом в так называемом “деле о рюкзаках“, связанном с сыном главы МВД Арсена Авакова - Александром Аваковым.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский представил нового губернатора Одесской области.

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Теги: Харьковская ОГА, губернатор, Владимир Зеленский, Ирина Венедиктова
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