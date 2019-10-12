Скандал в Тернополе: Врачи не заметили у потерпевшей в ДТП 5 переломов

С 5 переломами женщину отправили домой.

В областной больнице Тернополя не заметили 5 переломов у пострадавшей в ДТП 64-летней Ольги Зализняк. Об этом сообщает ТСН.

Читай также: В больнице Бердянска пациент выбросился с 6 этажа

Женщину осмотрели 6 медиков, а потом ее отправили домой. На следующий день ее увезла "скорая" уже в городскую больницу. В этой лечебнице у женщины обнаружили сломанные шейный позвонок, тазовые кости и коленный сустав.

Племянник женщины не понимает, как медики могли не заметить 5 переломов. По его словам, в справке указано только рассечение черепа.

Ничего страшного, все нормально, все будет хорошо, просто ушибы, синяки, ссадины. Мы настаивали на том, чтобы хотя бы оставили на ночь, потому что это травма головы, - рассказал племянник Александр Цирук.

Читай также: "Скорая" отказалась приехать: Киевлянка умерла в поликлинике в очереди к врачу

Родственники завезли женщину домой, ведь самостоятельно передвигаться она не могла. Она промучилась всю ночь через страшную боль, а на утро ей стало совсем плохо. Скорая доставила ее в больницу, где сразу обнаружили многочисленные повреждения после ДТП. Впрочем, действия коллег из областной больницы комментировать отказываются. А тамошние медики совсем неразговорчивы.

Каждый врач имеет право на врачебную ошибку. Он осмотрел, он смотрел, он сделал обследование, он ошибся, повесим его? Так мы всех врачей повесим! - сказал врач Василий Блихар.

Женщина обратилась в полицию. Она требует наказать горе-врачей.

Напомним, в Мелитополе мужчина умер в очереди к врачу. Мужчина так и не дождался медицинской помощи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram