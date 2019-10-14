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Гончарук объяснил, что делал на вечеринке националистов

Комментариев: 4
Премьер заверил, что группу Сокира Перуна не слушал, а общался с ветеранами. Также не разделяет идеологии нацизма, фашизма и коммунизма.
Гончарук был на концерте с министром по делам ветаранов
Гончарук был на концерте с министром по делам ветаранов
Оксана Гаврилюк / Facebook

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что посетил мероприятие националистов, который организовал обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины, чтобы пообщаться с ветеранами и сделать вклад в благотворительность. Объяснения премьер опубликовал в Facebook в понедельник, 14 октября.

По словам Гончарука, он не имеет никакого отношения к этому концерту и не слушал выступавшую там ультраправую группу Сокира Перуна. Также премьер отметил, что не разделяет идеологии нацизма, фашизма и коммунизма.

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"Вчера я встретился с представителями "Движения ветеранов Украины" и ветеранской общественностью. Вместе с министром Оксаной Колядой поздравили ветеранов, поговорили о наболевшем. Сделал свой вклад в рамках сбора средств в госпиталь. Мероприятие было благотворительным", - написал Гончарук.

По его словам, он не заявлял об участии в этом мероприятии, так как не хотел делать из этого публичный кейс. 

"В программе деятельности нашего правительства мы отдельно прописали, что отношение к ветеранам в обществе должно быть почтительным и уважительным. Начинать надо с собственного примера. Поздравить с праздником тех, кто, жертвуя своей жизнью и комфортом, защищает нашу страну - самое малое, что я мог вчера сделать. Далее поступки будут говорить громче наших слов. И первое, что я могу уже задекларировать - в Госбюджете-2020 наша команда заложила крупнейшие в истории расходы на безопасность и оборону", - написал Гоначрук.

Позже в сети появилось видео выступления Гончарука на концерте. Глава правительства в преддверии Дня защитника поблагодарил националистов "за возможность жить на мирной земле".

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Теги: концерт, ветераны, националисты, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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MNI1957    14.10.2019, 15:31
Оценка:  0
MNI1957
в "разведке"был?
Shiko    14.10.2019, 15:36
Оценка:  0
Shiko
Партизанэн?
Антибес    14.10.2019, 15:27
Оценка:  -2
Антибес
На упоротом,козлином еблище этого"премьера"написано что он молится на икону Гитлера с малых лет.
Shiko    14.10.2019, 15:34
Оценка:  +1
Shiko
Ну, икону Гитлера я ещё не видел. Зато видел икону Сталина. Хотя, разницы между ними нет
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