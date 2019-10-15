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В российском КВН показали пародию на Зеленского

Комментариев: 11
Юмористы из РФ спародировали украинского президента.
В РФ показали пародию на Зеленского
В РФ показали пародию на Зеленского
скриншот из видео

На сцене Высшей лиги КВН, концерт которой состоялся 12 октября в Москве, спародировали президента Украины Владимира Зеленского. Видеозапись игры появилась на видеохостинге YouTube.

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Известно, что миниатюру с Зеленским показала в конкурсе "Приветствие" сборная "Татнефть" из города Альметьевск.

Изначально актер команды, который собственно сыграл украинского лидера, начал свое выступление со слова "Дякую". Затем он перешел на русский, аргументируя это словами: "Я буду говорить на русском - просто мне удобней". Юмористы решили намекнуть, что Зеленский до сих пор думает по-русски.

Затем "Зеленский” обратился к Михаилу Галустяну, который является членом жюри.

Знаешь, я играл в сериале президента и стал президентом. Ты играл охранника, бомжа, панду... Честно говоря, я так и не понял, какая у тебя мечта, - сказал юморист.

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Надо сказать, что выступление не было слишком смешным, но зал псевдоЗеленского воспринял положительно.

Напомним, Зеленский сыграл переводчика президента в пародии “Квартала” на форуме YES. Мероприятие было закрытым для прессы, но появилось видео выступления.

 

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Теги: пародия, Зеленский, РФ, КВН
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Комментариев (11)
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ВячеславПавлович    15.10.2019, 16:01
Оценка:  0
ВячеславПавлович
Я Житель киева и очень скучаю за дружбой с Россией, жду не дождусь когда все таки вв уйдет и все станет на свои места,надеюсь мы до этого момента доживем
lusyika    15.10.2019, 15:40
Оценка:  +1
lusyika
Ьабуть впеше скажу мокшам ДЯКУЮ за пародію на того ідіота, що вибрала більшість!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sancho-s    15.10.2019, 15:01
Оценка:  +2
Sancho-s
Одно и тоже уже 50 лет, их ещё не тошнит?
Letohradek    15.10.2019, 15:00
Оценка:  0
Letohradek
Похоже гундосит. Зэбилы в восторге!
Антибес    15.10.2019, 14:48
Оценка:  +6
Антибес
Зе сам является пародией.
Sancho-s    15.10.2019, 14:47
Оценка:  0
Sancho-s
Запоребрик, это там
tulchanin    15.10.2019, 14:49
Оценка:  -1
tulchanin
А тут допоребрик ?
Зорян_и_Шкиряк    15.10.2019, 15:44
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Хм... А где тогда сам поребрик???
Колишній-східняк    15.10.2019, 14:46
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Это Зеле за его прежнюю "творческую" деятельность. Особенно там, где он над Украиной "шутит".
Зорян_и_Шкиряк    15.10.2019, 14:45
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Да Галустяну просто не дают роль президента! Куратор не даёт.
Бигсэм    15.10.2019, 16:00
Оценка:  0
Бигсэм
Президента Украины? Если так, то это была бы впечатляющая, не имеющая аналогов в мире, преемственность.
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