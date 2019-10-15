В российском КВН показали пародию на Зеленского

Юмористы из РФ спародировали украинского президента.

В РФ показали пародию на Зеленского скриншот из видео

На сцене Высшей лиги КВН, концерт которой состоялся 12 октября в Москве, спародировали президента Украины Владимира Зеленского. Видеозапись игры появилась на видеохостинге YouTube.

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Известно, что миниатюру с Зеленским показала в конкурсе "Приветствие" сборная "Татнефть" из города Альметьевск.

Изначально актер команды, который собственно сыграл украинского лидера, начал свое выступление со слова "Дякую". Затем он перешел на русский, аргументируя это словами: "Я буду говорить на русском - просто мне удобней". Юмористы решили намекнуть, что Зеленский до сих пор думает по-русски.

Затем "Зеленский” обратился к Михаилу Галустяну, который является членом жюри.

Знаешь, я играл в сериале президента и стал президентом. Ты играл охранника, бомжа, панду... Честно говоря, я так и не понял, какая у тебя мечта, - сказал юморист.

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Надо сказать, что выступление не было слишком смешным, но зал псевдоЗеленского воспринял положительно.

Напомним, Зеленский сыграл переводчика президента в пародии “Квартала” на форуме YES. Мероприятие было закрытым для прессы, но появилось видео выступления.

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