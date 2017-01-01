В РФ отставили в силе приговор "крымским диверсантам"

Верховный суд РФ утвердил приговор жителям Севастополя Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.

В России продолжают преследовать и осуждать украинских граждан facebook.com/crimeansolidarity

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Верховный суд РФ утвердил приговор жителям Севастополя Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые получили по 14 лет колонии строгого режима по так называемому делу украинских диверсантов, передает "Интерфакс-Украина".

“Приговор Севастопольского городского суда в отношении Дудки и Бессарабова оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения“, - огласил решение судья.

Ранее адвокаты сообщили, что их подзащитных этапировали из Крыма в Москву для участия в заседании.

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Омбудсмен Людмила Денисова 8 октября обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой о содействии в установлении местонахождения Дудки и Бессарабова.

Их обвинили в подготовке к диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. ФСБ задержала их, а также Дмитрия Штыбликов в ноябре 2016 года как участников “диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины“.

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По версии российских спецслужб, севастопольцы планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. Минобороны Украины отрицало, что арестованные являются его сотрудниками.

Севастопольский горсуд в ноябре 2017 года осудил Штыбликова, который пошел на сделку со следствием, к пяти годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей.

Тот же суд в апреле 2019 вынес приговор Дудке и Бессарабоу. Они получили срок в колонии, а также должны заплатить штраф: Дудка - 350 тыс. рублей, Бессарабов - 300 тыс. рублей.

Напомним, в начале сентября Один из "украинских диверсантов" Захтей попросил Путина о помиловании.

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