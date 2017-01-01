ГПУ расследует хищения при производстве артиллерийских снарядов и закупке бронемашин

В трех уголовных делах фигурируют оборонные заказы по артсистеме "Гиацинт", миномету "Верба" и польскому броневику "Oncilla".

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Генеральная прокуратура Украины открыла ряд уголовных производств по фактам хищения бюджетных средств в оборонной сфере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 15 октября зарегистрировано уголовное производство по факту хищения бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа по производству 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы “Гиацинт“. В хищении подозревают бывших высокопоставленных чиновников и должностных лиц оборонных предприятий.

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Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств во время производства 82-мм миномета “Верба“.

Также начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин “Oncilla“ польской компании “Mista“ по завышенным ценам.

Напомним, ГПУ подозревает хищения при строительстве “корветов“ для ВМС.

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