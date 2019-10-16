Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Нормандская встреча” откладывается: У Зеленского объяснили причину

Комментариев: 3
Пока на Донбассе стреляют, встречи в “нормандском формате” не будет.
Верещук рассказала детали
Верещук рассказала детали
facebook.com/vereshchuk.ukraine

Встреча в “нормандском формате” откладывается, поскольку на Донбассе продолжаются обстрелы. Соответственно, разведение сил невозможно реализовать. 

Читай также: Пристайко заявил о последнем шансе для Минска-2

Об этом сообщила председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Кабинета министров в парламенте, а также народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает Depo.ua.

Читай также: Богдан обсудил ситуацию на Донбассе с послами G7

Верещук отметила, что пока на Донбассе не прекратятся обстрелы со стороны боевиков, о встрече в “нормандском формате” говорить невозможно. Именно поэтому пока не назначена конкретная дата.

Напомним, РФ отказалась обсуждать Крым в нормандском формате. В Кремле "внимательно ознакомились с основными высказываниями" президента Владимира Зеленского на пресс-марафоне.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: нормандский формат, встреча, переговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
nelci    16.10.2019, 11:38
Оценка:  -1
nelci
А не от страха , что обещали сделать ветераны и активисты? Ню, ню!
Бигсэм    16.10.2019, 11:36
Оценка:  -2
Бигсэм
Похоже с Украиной уже никто говорить не хочет.
ВосставшийИзБана    16.10.2019, 10:56
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ну да. А чтобы на Вамбасе перестали стрелять - нужно начать закупать у агрессора электроэнергию. И это будет победа.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь