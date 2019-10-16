“Нормандская встреча” откладывается: У Зеленского объяснили причину

Пока на Донбассе стреляют, встречи в “нормандском формате” не будет.

Встреча в “нормандском формате” откладывается, поскольку на Донбассе продолжаются обстрелы. Соответственно, разведение сил невозможно реализовать.

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Об этом сообщила председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Кабинета министров в парламенте, а также народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает Depo.ua.

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Верещук отметила, что пока на Донбассе не прекратятся обстрелы со стороны боевиков, о встрече в “нормандском формате” говорить невозможно. Именно поэтому пока не назначена конкретная дата.

Напомним, РФ отказалась обсуждать Крым в нормандском формате. В Кремле "внимательно ознакомились с основными высказываниями" президента Владимира Зеленского на пресс-марафоне.

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