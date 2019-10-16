Под Одессой 12-летние подростки убили бездомного
В сквере города Беляевка Одесской области нашли тело неизвестного мужчины с явными признаками насильственной смерти. Впоследствии выяснилось, что это местный бездомный, смерть которого наступила в результате перелома черепа. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
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Экспертиза показала, что смерть мужчины наступила в результате перелома черепа.
Копы оперативно просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и вышли на след убийц. Выяснилось, что мужчина был бездомным. Он стал жертвой “развлечения” 12-летних подростков.
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В полиции сообщили, что, гуляя вечером на улице, подростки увидели, как мужчина роется в мусорном баке, и решили “пошутить”. Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, - оставили и ушли. В ходе санкционированного обыска по местам проживания несовершеннолетних полицейские изъяли одежду с похожими на кровь следами, в котором ребята были в день убийства.
Оказалось, что подростки воспитываются в неблагополучных семьях.
Сейчас продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Учитывая, что несовершеннолетние не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера, - сообщили в полиции.
Напомним, в Запорожье толпа подростков избила девочек. Инициатор нападения имеет влиятельных покровителей.
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Не сразу, боязливо, тихомолком
Входя в свои жестокие права.
Пустые души ею поростают,
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Святое место пусто не бывает.
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