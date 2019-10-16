Под Одессой 12-летние подростки убили бездомного

Смерть мужчины наступила в результате перелома черепа.

В сквере города Беляевка Одесской области нашли тело неизвестного мужчины с явными признаками насильственной смерти. Впоследствии выяснилось, что это местный бездомный, смерть которого наступила в результате перелома черепа. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Читай также: В Днепре мужчина среди улицы жестоко избил женщину

Экспертиза показала, что смерть мужчины наступила в результате перелома черепа.

Копы оперативно просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и вышли на след убийц. Выяснилось, что мужчина был бездомным. Он стал жертвой “развлечения” 12-летних подростков.

Читай также: Под Днепром бывший зек изнасиловал 5-летнюю девочку

В полиции сообщили, что, гуляя вечером на улице, подростки увидели, как мужчина роется в мусорном баке, и решили “пошутить”. Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, - оставили и ушли. В ходе санкционированного обыска по местам проживания несовершеннолетних полицейские изъяли одежду с похожими на кровь следами, в котором ребята были в день убийства.

Оказалось, что подростки воспитываются в неблагополучных семьях.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Учитывая, что несовершеннолетние не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера, - сообщили в полиции.

Напомним, в Запорожье толпа подростков избила девочек. Инициатор нападения имеет влиятельных покровителей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram