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Под Одессой 12-летние подростки убили бездомного

Комментариев: 3
Смерть мужчины наступила в результате перелома черепа.
Фото с места убийства
Фото с места убийства
скриншот

В сквере города Беляевка Одесской области нашли тело неизвестного мужчины с явными признаками насильственной смерти. Впоследствии выяснилось, что это местный бездомный, смерть которого наступила в результате перелома черепа. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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Экспертиза показала, что смерть мужчины наступила в результате перелома черепа.

Копы оперативно просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и вышли на след убийц. Выяснилось, что мужчина был бездомным. Он стал жертвой “развлечения” 12-летних подростков.

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В полиции сообщили, что, гуляя вечером на улице, подростки увидели, как мужчина роется в мусорном баке, и решили “пошутить”. Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, - оставили и ушли. В ходе санкционированного обыска по местам проживания несовершеннолетних полицейские изъяли одежду с похожими на кровь следами, в котором ребята были в день убийства.

Оказалось, что подростки воспитываются в неблагополучных семьях. 

Сейчас продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Учитывая, что несовершеннолетние не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера, - сообщили в полиции.

Напомним, в Запорожье толпа подростков избила девочек. Инициатор нападения имеет влиятельных покровителей.

 

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Теги: полиция, убийство, подростки
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    16.10.2019, 11:48
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Жестокость вырастает на задворках,
На пустырях, как сорная трава.
Не сразу, боязливо, тихомолком
Входя в свои жестокие права.

Пустые души ею поростают,
Заполниться хоть чем-нибудь спеша.
Святое место пусто не бывает.
Что может быть святее, чем Душа?
Зелибоба    16.10.2019, 11:35
Оценка:  0
Зелибоба
Куда катится эта страна?
ВосставшийИзБана    16.10.2019, 11:41
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Похоже, что в мутный союз.
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