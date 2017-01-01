СБУ арестовала харьковчанина за службу в "ЛНР"

Мужчина возвращался в ОРДЛО, чтобы продолжить службу у боевиков.

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Оперативники Службы безопасности Украины задержали харьковчанина, которого подозревают в причастности к террористическому “батальону “Заря“. Как сообщает пресс-служба СБУ, мужчину задержали при пересечении линии разграничения в Донецкой области, когда он пытался попасть в ОРДЛО.

По данным правоохранителей, уроженец Харькова стал боевиком “батальона Заря“ в августе 2014 года и принимал активное участие в боях против Украины на луганском направлении. В частности мужчина в составе артиллерийского расчета террористов обстреливал Луганский аэропорт и гражданские объекты.

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Сейчас харьковчанин находится под арестом, ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.

Напомним, на Полтавщине шпион ФСБ получил 12 лет тюрьмы.

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