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Сайт “Миротворец” незаконный и его нужно закрыть, - миссия ООН

Комментариев: 2
Депутатов Верховной Рады просят закрыть сайт.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

Специальная мониторинговая миссия Организации Объединенных наций в Украине заявила о незаконной деятельности сайта "Миротворец" и призывала депутатов Верховной Рады инициировать его закрытие.

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Об этом заместитель председателя мониторинговой миссии Бенджамин Моро сообщил на заседании комитета Верховной Рады по свободе слова, передают Українські новини.

Я снова и снова напоминаю вам один очень известный вам момент - это сайт "Миротворец". Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несет опасность для таких лиц, - заявил Моро.

Также представитель ООН вспомнил историю о том, что в Мариуполе возле собственного дома был убит человек, личные данные о котором были опубликованы на сайте “Миротворец”.

К сожалению, контактные данные журналистов все еще остаются на сайте, что несет для них опасность, - добавил он.

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Моро также заявил, что депутаты Рады должны инициировать закрытие сайта.

Напомним, ООН переживает финансовый кризис. Впервые бюджет организации составили на один год вперед, а не на два, как это делалось ранее. Членские взносы платят 129 стран из 193. Год практически закончен, а в бюджет поступило только 70% запланированных поступлений.

 

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Теги: ООН, Миротворец, сайт, миссия, незаконность
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Комментариев (3)
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chytan    16.10.2019, 17:58
Оценка:  +1
chytan
Ідіть на х_ер, ми дуже стурбовані !!!
Ponadyser    16.10.2019, 17:46
Оценка:  -2
Ponadyser
Да им (майдавошкам) noxyй....
СтальнаяКрыса    16.10.2019, 18:02
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
А мне пoxyй будет если тебя ликвидируют!
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