Сепаратиста "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы

Злоумышленник был механиком-водителем, командиром машины РСЗО Град и участвовал в боях с ВСУ.

Артемовский городской суд Донецкой области осудил сепаратиста "ДНР" на 10 лет тюрьмы.

Об этом накануне сообщила региональная прокуратура.

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"Артемовский городской суд огласил приговор по делу жителя Макеевки, который из своих идеологических и корыстных соображений принимал активное участие в противоправной деятельности незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", то есть совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.1 ст.258-3 УК Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле 2014 года 23-летний обвиняемый вступил в состав отдельной артиллерийской бригады "Кальмиус" так называемого "Минобороны "ДНР" и, на должностях механика-водителя и командира машины реактивного залпового огня Град участвовал в боях с ВСУ в районе городов Донецк, Снежное, Горловка, а также у Новоазовском и Шахтерском районах.

В феврале 2019 украинские военные ранили и задержали сепаратиста. Во время судебных слушаний он не признал своей вины и выдавал себя за гражданское лицо. Мужчина утверждал, что на блокпост ВСУ он наткнулся случайно в темноте.

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Суд признал подозреваемого виновным в совершении тяжкого преступления против своего государства – создание террористической группы – и вынес ему обвинительный приговор в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось 19 сентября, женщина-информатор "ЛНР" "помогала" продуктами ВСУ.

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