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Сепаратиста "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы

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Злоумышленник был механиком-водителем, командиром машины РСЗО Град и участвовал в боях с ВСУ.
Артемовский городской суд огласил приговор по делу жителя Макеевки
Артемовский городской суд огласил приговор по делу жителя Макеевки
sud.ua

Артемовский городской суд Донецкой области осудил сепаратиста "ДНР" на 10 лет тюрьмы.

Об этом накануне сообщила региональная прокуратура.

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"Артемовский городской суд огласил приговор по делу жителя Макеевки, который из своих идеологических и корыстных соображений принимал активное участие в противоправной деятельности незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", то есть совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.1 ст.258-3 УК Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле 2014 года 23-летний обвиняемый вступил в состав отдельной артиллерийской бригады "Кальмиус" так называемого "Минобороны "ДНР" и, на должностях механика-водителя и командира машины реактивного залпового огня Град участвовал в боях с ВСУ в районе городов Донецк, Снежное, Горловка, а также у Новоазовском и Шахтерском районах.

В феврале 2019 украинские военные ранили и задержали сепаратиста. Во время судебных слушаний он не признал своей вины и выдавал себя за гражданское лицо. Мужчина утверждал, что на блокпост ВСУ он наткнулся случайно в темноте.

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Суд признал подозреваемого виновным в совершении тяжкого преступления против своего государства – создание террористической группы – и вынес ему обвинительный приговор в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось 19 сентября, женщина-информатор "ЛНР" "помогала" продуктами ВСУ.

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Теги: суд, прокуратура, Донецкая область, приговор, Макеевка
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