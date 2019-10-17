30 "титушек" публично надругались над флагами Украины, Израиля и Одессы

Полиция на месте инцидента не появлялась.

Около 30 человек, в основном мужчин спортивной наружности, напали на строительный объект на Гагаринском плато в Одессе, среди инвесторов которого - граждане Израиля.

Об этом сообщают “Укрновини“ со ссылкой на местных жителей.

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С помощью ножей или других режущих предметов они изрезали баннеры, размещенные на заборе, после чего без каких-либо препятствий покинули данную территорию.

Инцидент произошел на Гагаринском плато в Одессе ukranews.com

Как сообщалось 6 сентября, в Бахмуте подожгли флаги возле горсовета.

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