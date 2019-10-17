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30 "титушек" публично надругались над флагами Украины, Израиля и Одессы

Комментариев: 4
Полиция на месте инцидента не появлялась.
Среди инвесторов строительного объекта - граждане Израиля
Среди инвесторов строительного объекта - граждане Израиля
ukranews.com

Около 30 человек, в основном мужчин спортивной наружности, напали на строительный объект на Гагаринском плато в Одессе, среди инвесторов которого - граждане Израиля.

Об этом сообщают “Укрновини“ со ссылкой на местных жителей.

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С помощью ножей или других режущих предметов они изрезали баннеры, размещенные на заборе, после чего без каких-либо препятствий покинули данную территорию.

Инцидент произошел на Гагаринском плато в Одессе
Инцидент произошел на Гагаринском плато в Одессе
ukranews.com

Как сообщалось 6 сентября, в Бахмуте подожгли флаги возле горсовета.

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Теги: Одесса, титушки, флаг, надругательство
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Комментариев (4)
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farfalle    17.10.2019, 15:17
Оценка:  0
farfalle
А я смотрю - боцмана не видно. А вот он где...
Гопак_и_Гамак    17.10.2019, 14:34
Оценка:  +1
Гопак_и_Гамак
Работа такая, ничего личного.
T-REX2    17.10.2019, 14:07
Оценка:  +2
T-REX2
Над флагами или баннерами?
толян04    17.10.2019, 14:14
Оценка:  0
толян04
над моцком журналюги писавшего цю новину))
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