Нардепы хотят вернуть Кубань в культурное и политическое поле Украины
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В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение “Кубань“. Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат из фракции “Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко, которого избрали главой данного депутатского объединения.
Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы тоже будут находиться под нашим вниманием, - написал Гончаренко.
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Также он опубликовал список участников объединения. Помимо самого Гончаренко в “Кубань“ вошли Анатолий Урбанский, Владимир Арьев, Николай Величкович, Андрей Парубий, Соломия Бобровская, Ахтем Чийгоз, Оксана Савчук, София Федина, Юлия Клименко, Игорь Гузь и Олег Синютка.
Напомним, в Раде создана спецкомиссия по вопросам деоккупации Донбасса и Крыма. Ее ключевая задача – следить за тем, чтобы в процессе деоккупации не пропустить серьезные угрозы национальным интересам страны.
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Пора перестати
Дiждалися вiд Царицi
За службу заплати
Дала хлiб - ciл i грамоту
За вiрнiи службы.
От теперь ми милi браття
Забудемъ всi нужды
В Тамани жить вiрно служить
Гряницю держати
Рыбу ловить горiлку пить
Ще й будемъ багати
Та вжеж можно й женитися
А хто прийде iз невирных
То як врага бити
Слава Богу и Царицi
I покiй Гетьману
Злiчили нам в серцях наших
Великую рану
За здоровье ж ми Царицi
Помолимось Богу
Що вона нам указала
На Тамань дорогу
Головатый судья войска в