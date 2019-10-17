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Нардепы хотят вернуть Кубань в культурное и политическое поле Украины

Комментариев: 6
С этой целью в Раде создано межфракционное объединение депутатов.
Нардепы хотят вернуть Кубань в культурное и политическое поле Украины
Нардепы хотят вернуть Кубань в культурное и политическое поле Украины
politeka.net

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В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение “Кубань“. Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат из фракции “Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко, которого избрали главой данного депутатского объединения.

Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы тоже будут находиться под нашим вниманием, - написал Гончаренко.

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Также он опубликовал список участников объединения. Помимо самого Гончаренко в “Кубань“ вошли Анатолий Урбанский, Владимир Арьев, Николай Величкович, Андрей Парубий, Соломия Бобровская, Ахтем Чийгоз, Оксана Савчук, София Федина, Юлия Клименко, Игорь Гузь и Олег Синютка.

Напомним, в Раде создана спецкомиссия по вопросам деоккупации Донбасса и Крыма. Ее ключевая задача – следить за тем, чтобы в процессе деоккупации не пропустить серьезные угрозы национальным интересам страны.

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Теги: Кубань, Гончаренко, Верховная рада, народные депутаты
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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    17.10.2019, 19:53
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
«Ой годи нам журитися
Пора перестати
Дiждалися вiд Царицi
За службу заплати
Дала хлiб - ciл i грамоту
За вiрнiи службы.
От теперь ми милi браття
Забудемъ всi нужды
В Тамани жить вiрно служить
Гряницю держати
Рыбу ловить горiлку пить
Ще й будемъ багати
Та вжеж можно й женитися
ВосставшийИзБана    17.10.2019, 19:54
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
I хлiба робити
А хто прийде iз невирных
То як врага бити
Слава Богу и Царицi
I покiй Гетьману
Злiчили нам в серцях наших
Великую рану
За здоровье ж ми Царицi
Помолимось Богу
Що вона нам указала
На Тамань дорогу

Головатый судья войска в
ВосставшийИзБана    17.10.2019, 19:55
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Эти слова выбиты на постаменте памятника первым запорожцам, высадившимся на Тамани. Кто не догадался - памятник находится на Кубани и текст на нем написан на украинском языке.
Люблю_Украину    17.10.2019, 19:45
Оценка:  -5
Люблю_Украину
Ну да-ну да, Крым "вернули", Донбасс "вернули"...так чем бы заняться....а давайте Кубань "вернем"? А чего норм идея. Ставлю на голосование. Приблизительно так я представляю заседания Верховной Зрады) А без шуток. Вернуть придется не только Крым и Донбасс. Вернуть придется всю Малороссию и Новороссию
PINKIPAU    17.10.2019, 19:47
Оценка:  +4
PINKIPAU
Ебитесь в анус, лапотники, болеть не будете, блядь ибит вашу мать.
PINKIPAU    17.10.2019, 19:44
Оценка:  +2
PINKIPAU
Целиком и полностью согласен. Земли так называемой Российской Федерации должны частично, по Уральские горы, войти в состав Украины. Остальные территории заберет себе Китай, они уже обжили значительные территории, выкупили месторождения нефти и газа, рубят лес.
VSHIVANKA    17.10.2019, 19:22
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ЕБА НУТЫМ НЕТ ПОКОЯ......
Брюква_и_Клюква    17.10.2019, 19:20
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Чуваки явно спешат. Верните сначала "в культурное поле" Запорожье
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