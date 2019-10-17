Разумков прокомментировал идею закрыть сайт "Миротворец"

Глава парламента указал на то, что Верховная Рада, которую просили о таком закрытии, не обладает соответствующими для этого полномочиями.

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Закрытие интернет-сайтов не входит в полномочия Верховной Рады. Об этом заявил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков, комментируя вчерашнее обращение замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека Бенджамина Моро, который просил Верховную Раду закрыть сайт “Миротворец“, пишет “Укринформ“.

Парламент не может участвовать в таких процессах - закрывать как информационные, так и другие сайты. У нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они нужны Верховной Раде, - сказал Разумков.

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В то же время глава украинского парламента призвал все украинские медиа и информационные ресурсы действовать в рамках законодательства:

Мне бы очень хотелось, чтобы все средства массовой информации, и не только СМИ, потому что есть разное восприятие этого сайта (“Миротворец“ - ред.): кто-то называет его средством массовой информации, кто-то просто сайтом — работали исключительно в законодательном поле и не вредили интересам нашего государства. Потому что, если обращаются такие важные мониторинговые миссии, то не учитывать их замечания тоже некорректно и неправильно, - заявил спикер.

Напомним, в среду, 16 октября, заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро выступил на заседании Комитета ВР по вопросам свободы слова. Он предложил депутатам инициировать закрытие сайта “Миротворец“, который, по его мнению, содержит личные данные людей, чем нарушает законодательство и представляет опасность.

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