ГПУ вручила подозрение экс-министру Елене Лукаш

Ее подозревают в хищении бюджетных средств при закупке услуг для Минюста.

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Генеральная прокуратура Украины сообщила об изменении подозрения бывшему министру юстиции Украины Елене Лукаш и ряду лиц в деле о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и о служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Теперь экс-министру времен президентства Януковича инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюсту на закупку услуг, необходимых для выполнения Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, утвержденной законом Украины от 18 марта 2004 года на общую сумму 2,523 млн грн.

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Досудебное расследование ведется по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

Сама Лукаш прокомментировала вручение ей подозрения на своей странице в Фейсбук и сообщила, что подозрение ей вручал лично замгенпрокурора Виктор Чумак:

Подозрение увидела. Узнала о том, что “совершила“ хищение неизвестным образом, неизвестным способом, в неизвестной сумме и неизвестно когда. Вручал Чумак, - написала Лукаш.

Напомним, ранее сообщалось, что Елену Лукаш вызывают в ГПУ на 17 октября для допроса и сообщения об изменении подозрения. В ответ Лукаш написала заявление на генпрокурора в ГБР.

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