Теракты в Мариуполе: Суд приговорил боевиков "ДНР"

Преступники получили около 8 лет тюрьмы.

Донецкий апелляционный суд приговорил к 8-8,5 годам тюрьмы двух боевиков самопровозглашенной “Донецкой народной республики“ за террористические акты в Мариуполе (Донецкая область).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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Суд оставил в силе приговор Ильичевского районного суда Мариуполя, который приговорил 36-летнего боевика к 8 годам тюрьмы, 38-летнего - к 8 годам и 6 месяцам.

Согласно сообщению, обвиняемые в апреле 2014 года вступили в роту Б2 “Казацкого союза войска Донского“, и с мая по декабрь в составе террористической группы подрывали железнодорожные мосты и другие объекты инфраструктуры в Мариуполе.

“Сторона защиты не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу, в удовлетворении которой сейчас отказано“, - говорится в сообщении. Приговор суда вступил в силу.

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Как сообщалось в июне, корректировщик обстрела Мариуполя получил приговор - девять лет за 30 убитых.

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