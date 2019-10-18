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Расстрел парня на набережной в Днепре: Появилось видео задержания подозреваемого

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Задержанного доставили в Чечеловское отделение полиции .
У подозреваемого изъято гладкоствольное охотничье помповое ружье
У подозреваемого изъято гладкоствольное охотничье помповое ружье
dp.informator.ua

В Днепре задержали подозреваемого в убийстве водителя Mercedes, которого в четверг, 17 октября, застрелили возле отеля “Прибой“ на Набережной Заводской.

Об этом сообщает Информатор.

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Автомобиль Mercedes был обнаружен возле въезда в отель, со следами от пуль на капоте и лобовом стекле. За рулем находился мужчина, который от полученных ранений погиб на месте. Его личность установлена. Погибшим оказался 27-летний Армен Багдасарян.

В ночь на пятницу, 18 октября, вероятного преступника обнаружили на заправке OKKO на Левом берегу Днепра. Когда он припарковал свой Toyota Prado и вышел из автомобиля, его задержали бойцы КОРДа и сотрудниками уголовного розыска.

Задержанного, которым оказался 30-летний неработающий житель Днепра, доставили в Чечеловское отделение полиции для выяснения обстоятельств убийства. У него изъято гладкоствольное охотничье помповое ружье.

Как сообщалось 18 октября, в Днепре на набережной расстреляли парня в Mercedes. Полиция проверяла четырех человек, возможных причастных к убийству.

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Теги: Днепр, стрельба, убийство
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