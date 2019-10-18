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Зеленского просят отменить санкции против российских артистов

Комментариев: 8
Известный российский продюсер попросил Зеленского о помиловании.
Зеленского просят помиловать артистов РФ
Зеленского просят помиловать артистов РФ
Офис президента Украины

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского снять санкции против российских артистов.

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Об этом передают РИА Новости.

Продюсер сообщил, что Владимир Зеленский тоже артист. Именно поэтому он должен понимать ситуацию и помиловать артистов, которым запретили въезд в Украину.

Зеленский - артист, - считает Пригожин.

Пригожин заявил, что, что лидер Украины являлся коллегой по цеху для российских артистов.

Первое, что он должен был сделать - отменить санкции, - добавил Пригожин.

Напомним, ветераны АТО обратились к Зеленскому по Донбассу. Участники марша планируют пройти в административный квартал и устроить там "небольшой перформанс".

 

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Теги: Зеленский, санкции, российские артисты, Пригожин
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Комментариев (8)
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Zorgen    18.10.2019, 14:04
Оценка:  0
Zorgen
Многие из этих "артистов" таких как Кобзон, несут коммунистическую идеологию в своем творчестве. Кобзона я приношу в пример, как самого ярого коммуниста. Но есть и завуалированные. По этому, с коммунистических идеологов санкции снимать нельзя, а только усиливать.
vicinq    18.10.2019, 13:37
Оценка:  +2
vicinq
Публично пусть признают и осудят правительство россии.. Акупацию россией Крыма Донецка и Луганска - это для начала.
Zorgen    18.10.2019, 14:01
Оценка:  0
Zorgen
Уже признали и осудили или ты в другом измерении живешь?
Russian-Troll    18.10.2019, 13:27
Оценка:  -1
Russian-Troll
Никто и не просил. Просто выразили мнение что Зе стоило бы сделать.
Zorgen    18.10.2019, 13:16
Оценка:  +1
Zorgen
С прокоммунистических деятелей, таких как Кобзон не снимать даже после смерти!
Zorgen    18.10.2019, 13:18
Оценка:  -1
Zorgen
не потому, что есть ненависть к персоналиям, а для того, что бы коммунисты знали свое место и не пытались играть с нами в игры. Коммунизм запрещен. Точка.
ThaiFever    18.10.2019, 13:38
Оценка:  -1
ThaiFever
ты даун , Кабзон умер в прошлом году.
Zorgen    18.10.2019, 14:01
Оценка:  0
Zorgen
так или поставь свечку за упокой, придурок коммуноидный
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