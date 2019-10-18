Зеленского просят отменить санкции против российских артистов
Известный российский продюсер Иосиф Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского снять санкции против российских артистов.
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Об этом передают РИА Новости.
Продюсер сообщил, что Владимир Зеленский тоже артист. Именно поэтому он должен понимать ситуацию и помиловать артистов, которым запретили въезд в Украину.
Зеленский - артист, - считает Пригожин.
Пригожин заявил, что, что лидер Украины являлся коллегой по цеху для российских артистов.
Первое, что он должен был сделать - отменить санкции, - добавил Пригожин.
Напомним, ветераны АТО обратились к Зеленскому по Донбассу. Участники марша планируют пройти в административный квартал и устроить там "небольшой перформанс".
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