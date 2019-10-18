Зеленского просят отменить санкции против российских артистов

Известный российский продюсер попросил Зеленского о помиловании.

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского снять санкции против российских артистов.

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Об этом передают РИА Новости.

Продюсер сообщил, что Владимир Зеленский тоже артист. Именно поэтому он должен понимать ситуацию и помиловать артистов, которым запретили въезд в Украину.

Зеленский - артист, - считает Пригожин.

Пригожин заявил, что, что лидер Украины являлся коллегой по цеху для российских артистов.

Первое, что он должен был сделать - отменить санкции, - добавил Пригожин.

Напомним, ветераны АТО обратились к Зеленскому по Донбассу. Участники марша планируют пройти в административный квартал и устроить там "небольшой перформанс".

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