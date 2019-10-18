В Бундестаге вслед за ООН призвали Зеленского закрыть “Миротворец”

Депутат Бундестага сделал заявление.

Известный немецкий депутат с украинскими корнями, заместитель главы Фракции объединенных европейских левых в ПАСЕ Андрей Хунко лично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом закрыть сайт “Миротворец“.

Текст письма к Зеленскому опубликован на сайте депутата.

На прошлой неделе я в личном письме обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем обращении я совершенно четко назвал такие темы, как политические репрессии в Украине и преступный интернет-сайт “Миротворец“, и приложил список политических заключенных и преследуемых по политическим мотивам. Это две большие проблемы, которые новый президент получил в качестве тяжелого наследия от своего предшественника. Не решив их, ему не удастся преобразовать Украину в демократическое государство, - сообщил депутат.

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Хунко заявил, что Зеленский должен прекратить политические репрессии, которые инициирует сайт “Миротворец”. Сделать это украинский гарант может только путем закрытия сайта.

Я ожидаю от Владимира Зеленского, что он остановит политически мотивированные процессы, строго осудит деятельность “Миротворца“, направит свои усилия на удаление сайта и примет правовые меры в отношении его администраторов, - подчеркнул немецкий депутат.

К слову, Андрей Хунко также внесен в “Чистилище” сайта. Поэтому на личном опыте депутат заявил, что “Миротворец” - это “инструмент запугивания украинского общества”.

Мое имя также внесено в рубрику “Чистилище“, что я, разумеется, считаю прямой угрозой и призывом к политически мотивированному насилию. Так “Миротворец“ отреагировал на доставку гуманитарной помощи детской больнице в Горловке, которую я в 2015 году организовал вместе с Вольфгангом Герке. Однако для людей в Украине ситуация еще ужаснее. На сайте указаны их личные данные, а также личные данные членов их семей, например, место жительства и номер паспорта. Тем самым эти люди объявлены вне закона и находятся в непосредственной опасности. Это вызывает у меня большую тревогу, - заявил Хунко.

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Напомним, ранее миссия ООН заявила, что сайт “Миротворец” незаконный и его нужно закрыть. Депутатов Верховной Рады просят закрыть сайт.

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