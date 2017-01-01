Венгры Закарпатья обиделись на местного губернатора

Они возмущены тем, что глава области назвал их "украинцами венгерского происхождения".

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Общество венгерской культуры Закарпатья (КМКС) считает оскорблением для местной громады слова главы Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко о том, что они — “украинцы венгерского происхождения“. Об этом сообщает Укринформ.

Общество венгерской культуры Закарпатья выразило официальный протест против заявления главы Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко. Речь идет об интервью Игоря Бондаренко, которое опубликовал сайт ukrinform.ua, в котором глава ОГА якобы заявил, что “на Закарпатье нет венгров, а есть украинцы венгерского происхождения“. В КМКС считают, что “это не только непонятно, но и оскорбительно для нашей общины“, - говорится в сообщении.

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При этом в КМКС ссылаются на статьи 53, 92 и 119 Конституции Украины, где используется термин “коренные народы и национальные меньшинства“, в соответствии с европейской практикой. На самом деле правильным названием они считают “украинские венгры“ или “закарпатские венгры“.

В Закарпатской ОГА заявление КМКС не комментируют.

Напомним, украинцы с венгерскими паспортами массово пытались голосовать на выборах в Венгрии.​ Местные жители возмутились тем, что судьбу их поселков и городов могут определить приезжие избиратели.

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