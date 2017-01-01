Украинцы с венгерскими паспортами массово пытались голосовать на выборах в Венгрии
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Жители приграничных сел Венгрии сообщают, что к ним на выборы приезжали автобусы из Украины, заполненные людьми с украино-венгерским гражданством. Об этом пишет Mukachevo.net со ссылкой на венгерские СМИ.
Местные выборы проходили в Венгрии в минувшее воскресенье, 13 октября.
В некоторых селах едва не дошло до драки. Особенно напряженной ситуация оказалась в селе Кишпаладь, область Саболч-Сатмар-Берег. Население села увеличилось за один день почти вдвое, - говорится в сообщении.
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Между местным жителями и приехавшими на выборы украинцами произошел конфликт. Независимый кандидат Норберт Абри описывает его так:
Село восстало против двойных граждан. Люди не хотят, чтобы они здесь что-то решали!
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По словам Абри, местным жителям пришлось постоянно дежурить возле избирательного участка. Они не пропускали в помещение людей, которых привозили в село из Украины. Журналисты засняли, как местные жители кричали им в лицо:
Вон отсюда! Не вам решать, кто будет мэром!
Всего на выборах попытались проголосовать около 200 человек, которые не живут в селе.
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Одна местная жительница сообщила, что в ее доме каким-то образом оказались прописаны украинцы, но она об этом ничего не знала.
Подобная схема “подвоза“ лиц с двойным гражданством из Закарпатья была зафиксирована и на выборах в Венгрии весной 2018 года. Тогда закарпатец признал, что организовал тысячу голосов за партию Виктора Орбана. Дело даже дошло до суда.
Напомним, ГПУ расследует массовую раздачу венгерских и российских паспортов гражданам Украины.
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