Неизвестные организовали массовый подвоз избирателей из Украины на местные выборы в Венгрии.

Украинцы с венгерскими паспортами массово пытались голосовать на выборах в Венгрии mukachevo.net

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Жители приграничных сел Венгрии сообщают, что к ним на выборы приезжали автобусы из Украины, заполненные людьми с украино-венгерским гражданством. Об этом пишет Mukachevo.net со ссылкой на венгерские СМИ.

Местные выборы проходили в Венгрии в минувшее воскресенье, 13 октября.

В некоторых селах едва не дошло до драки. Особенно напряженной ситуация оказалась в селе Кишпаладь, область Саболч-Сатмар-Берег. Население села увеличилось за один день почти вдвое, - говорится в сообщении.

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Между местным жителями и приехавшими на выборы украинцами произошел конфликт. Независимый кандидат Норберт Абри описывает его так:

Село восстало против двойных граждан. Люди не хотят, чтобы они здесь что-то решали!

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По словам Абри, местным жителям пришлось постоянно дежурить возле избирательного участка. Они не пропускали в помещение людей, которых привозили в село из Украины. Журналисты засняли, как местные жители кричали им в лицо:

Вон отсюда! Не вам решать, кто будет мэром!

Всего на выборах попытались проголосовать около 200 человек, которые не живут в селе.

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Одна местная жительница сообщила, что в ее доме каким-то образом оказались прописаны украинцы, но она об этом ничего не знала.

Подобная схема “подвоза“ лиц с двойным гражданством из Закарпатья была зафиксирована и на выборах в Венгрии весной 2018 года. Тогда закарпатец признал, что организовал тысячу голосов за партию Виктора Орбана. Дело даже дошло до суда.

Напомним, ГПУ расследует массовую раздачу венгерских и российских паспортов гражданам Украины.

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