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Порошенко об аресте Гладковского: Популисты всегда управляют по принципу “хлеба и зрелищ”

Комментариев: 5
Пятый президент отреагировал на задержание Гладковского.
Порошенко прокомментировал арест Гладковского
Порошенко прокомментировал арест Гладковского
АП

Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на арест экс-заместителя секретаря СНБО и его бизнес-партнера Олега Гладковского. Об этом он сказал на своей странице в Facebook.

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Политик считает, что задержание Гладковского - это “шоу”, которое подстроила действующая власть.

Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по принципу “хлеба и зрелищ”. Когда недодают хлеба, то кормят шоу. И феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но до первого антракта, когда зрители увидят, что в театральном буфете - пусто, - сказал Петр Порошенко.

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Напомним, Гладковскому сообщили о подозрении. Экс-первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому сообщили о подозрении.

 

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Теги: Порошенко, видео, Гладковский, арест
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Комментариев (5)
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MNI1957    18.10.2019, 18:41
Оценка:  0
MNI1957
подонок
Avenger_    18.10.2019, 18:24
Оценка:  +5
Avenger_
Ооо! Уж кто-кто , а петя этот принцип знает как никто другой )
Пять лет народу баки забивал томасами и остаточным прощавай
VSHIVANKA    18.10.2019, 18:18
Оценка:  +6
VSHIVANKA
ПОРОСЯКУ НА ГИЛЯКУ !!!
WTF2_сосет_хyй    18.10.2019, 18:13
Оценка:  +10
WTF2_сосет_хyй
а еще, знаток истории, в прошлом руки рубали за воровство. а таким как ты-по самую шею
ЗаУкраїну    18.10.2019, 18:07
Оценка:  +9
ЗаУкраїну
До чего же наглая и паскудная тварь этот вонючий потрох. После всего что натворил за все годы пребывания у корыта, оно еще чего то смеет заявлять. Сиди паскуда, молчи в обоссаную тряпочку, и жди когда за тобой тоже придут.
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