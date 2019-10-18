Порошенко об аресте Гладковского: Популисты всегда управляют по принципу “хлеба и зрелищ”
Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на арест экс-заместителя секретаря СНБО и его бизнес-партнера Олега Гладковского. Об этом он сказал на своей странице в Facebook.
Читай также: Дело Гладковского: Адвокат обратился в суд
Политик считает, что задержание Гладковского - это “шоу”, которое подстроила действующая власть.
Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по принципу “хлеба и зрелищ”. Когда недодают хлеба, то кормят шоу. И феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но до первого антракта, когда зрители увидят, что в театральном буфете - пусто, - сказал Петр Порошенко.
Читай также: Гладковского везут в НАБУ для вручения подозрения, - адвокат
Напомним, Гладковскому сообщили о подозрении. Экс-первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому сообщили о подозрении.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Пять лет народу баки забивал томасами и остаточным прощавай